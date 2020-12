Heraldo Muñoz (PPD) y el segundo retiro del 10%: “Es una mala política, pero necesaria dada la contingencia”

A partir de la mañana de este jueves, gran parte de los afiliados al sistema de fondos previsionales podrá retirar el segundo retiro del 10%. Hay que recordar que ya está consagrada y publicada como ley en el Diario Oficial, como también su calificación de “única y extraordinaria“.

Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia (PPD), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto este tema. ¿Habrá sacado su 10%? “No lo he sacado y espero que la gente que no lo necesite, no lo saque. El problema es que, por la falta de acción del Gobierno para llegar con transferencias directas hacia la clase media, ha hecho que la enorme mayoría pida el retiro”, sostuvo.

“La impresión que tengo es que la enorme mayoría de los que retiraron el primer 10% es porque lo necesitaba, necesitaba llegar a fin de mes“, complementó el ex ministro, quien reiteró que la iniciativa es “una mala política”.

“Es una mala política porque la gente retira de sus propios ahorros, que ya son insuficientes. Lo que sería necesario es avanzar hacia una reforma profunda del sistema de pensiones. La gente. al no recibir financiamiento directo como ha ocurrido en otros países del mundo, se recurre a lo que está a la mano como lo es el 10%. Es una mala política, pero necesaria dada la contingencia“, expresó.