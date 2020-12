Subsecretaria Daza y regreso a Fase 2 en R.M.: “La segunda ola va a depender mucho de lo que hagamos estas semanas”

El alza de contagios y de los indicadores negativos sobre la pandemia del coronavirus en la Región Metropolitana llevó a que el Ministerio de Salud decidiera retroceder a todas las comunas a la Fase 2 de “Transición” del Plan Paso a Paso.

Esto significa que durante el fin de semana habrá Cuarentena en toda la Región Metropolitana y durante la semana se delimitarán los aforos.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza conversó con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura y dijo que “es importante entender que este virus ha sido extremadamente contagioso, muy silencioso y a medida de que vamos controlando la situación, nos tendemos a relajar un poco más y eso hace que tengamos más interacción entre las personas y nos vayamos contagiando”.

La doctora Daza recordó que en Santiago “tuvimos unos meses muy duros, entre mayo y mediados de junio, con un número muy importante de casos. Y ahora no estamos en esa situación tan grave, pero desde junio hasta mediados de noviembre tuvimos una baja sostenida, más de seis meses donde la pandemia ha sido muy bien controlada y las personas con más libertades”.

Pero el panorama cambió.

“Empezamos a ver que los casos empezaron a aumentar, que el índice de contagiosidad empezó a aumentar y empezamos a ver estas alertas. En la última semana particularmente aumentó el incremento. Venía aumentando de un 6%, 8%, 10% semana a semana y la última semana ya vimos un incremento de un 20%. Vimos estas luces rojas que nos pusieron en alerta y decidimos tomar estas medidas“, afirmó Daza.

Sobre las constantes preguntas de lo que vendrá, dijo que “no podemos predecir el futuro, lo que va a pasar en enero. Pero sí podemos tomar y adelantar estas medidas”.

Y si bien los índices negativos han aumentado, aún no podemos hablar de una segunda ola como tal. Según la subsecretaria, estamos a tiempo de reaccionar.

“Hemos aprendido muchísimo del coronavirus y sabemos cómo adelantarnos a tomar estas medidas. Por otro lado, hoy día estamos testeando entre dos a tres veces más de lo que hacíamos en la primera ola. En esa época llegábamos a 18 mil exámenes al día y hoy llegamos a 40 mil. Estamos más preparados, podemos tomar las medidas de forma oportuna y es por eso que hemos tomado esta medida con estas luces rojas“, dijo.

Agregó que “una segunda ola sería tener un aumento en el número de casos significativos y sí lo estamos teniendo, pero no estamos en las dimensiones más críticas que tuvimos en el período más difícil de mayo y junio”.

“Pero eso va a depender mucho de lo que hagamos estas semanas”, aseveró.

“Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en cuarentena en toda la Región Metropolitana. Es una medida durísima, una medida difícil, donde las personas no van a poder salir en un mes -diciembre- donde las personas quieren salir. Pero si logramos que las personas de verdad respeten la cuarentena estricta, que se queden en su casa el fin de semana, que si van a comprar regalos que lo hagan preferentemente de vía electrónica. En esta Navidad ojalá regalemos el autocuidado, quedarnos en la casa, evitar las reuniones sociales que no son estrictamente necesarias. Evitar estar en lugares cerrados con mucha gente”, dijo.

“Si somos capaces de verdad de respetar las medidas sanitarias, probablemente vamos a poder cambiar esta curva y esta tendencia. Pero necesitamos el compromiso de todos”, señaló la profesional.

Daza contó en el programa de Radio Agricultura que “ayer me contaron que mucha gente ‘aprovechó’ de hacer reuniones sociales y fiestas porque ‘se nos va a acabar esto’. Desgraciadamente, esas situaciones son donde se producen estos altos contagios y finalmente se producen los brotes familiares y terminan personas enfermas”.

Pero, “todavía estamos a tiempo de poder contener esta pandemia”.

“NO SE HA RESTRINGIDO EL INGRESO DE CHILENOS A NUESTRO PAÍS”

Este fin de semana, Santiago estará en Cuarentena y por lo tanto los paseos a la playa, se acabaron. Pero también durante la semana, donde ya no hay permisos interregionales (que aplican desde Fase 3).

“No podemos ir a otra región que no sea la Región Metropolitana, hagamos el esfuerzo. Este fin de semana vamos a estar controlando fuertemente. Las personas no pueden salir de la RM a menos que tengan un permiso único colectivo por un tema laboral o alguna causa de salud, específica. Si no, las personas van a ser fiscalizadas, devueltas y pueden ser sancionadas”, recordó.

“Los profesionales de Salud están cansados, llevan muchos meses. Y también los Carabineros, las Fuerzas Armadas, apoyando en la calle las fiscalizaciones. Necesitamos que las personas respeten las medidas sanitarias”, reiteró Daza.

Sobre la reapertura de fronteras, dijo que la medida ha recibido críticas, pero que “todas las fronteras están absolutamente cerradas”, salvo “la única frontera que está abierta bajo medidas bastante estrictas es la Región Metropolitana, es el Aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

“Todos los otros aeropuertos internacionales del país están cerrados”, dijo.

Consultada sobre los viajes al exterior, dijo que “los chilenos siempre han podido viajar y no se ha restringido el ingreso de chilenos a nuestro país. La única diferencia ahora es que pueden venir extranjeros bajo ciertas condiciones”.

Entre ellas, tienen que tener una PCR negativa, sacar una declaración jurada, tener un Seguro de salud COVID que tenga una cobertura de US$30 mil y además quedan bajo seguimiento durante 14 días. “Y hemos puesto un cuarto requisito, un test PCR aleatorio en el aeropuerto. Nos dieron un espacio en el aeropuerto donde está la Seremi de Salud donde se toman las muestras”, agregó la subsecretaria.

En tanto, dijo que por el momento si alguien no tiene síntomas, no se recomienda hacer un test PCR. En cambio si ha tenido tos, dolor de cabeza o cualquiera de los síntomas, la recomendación es ir de inmediato a realizar el examen. Lo mismo, si ha estado en una situación de riesgo con muchas personas en un espacio cerrado.

REGIONES: “PESE A CUARENTENA, LA GENTE ESTÁ SALIENDO”

También en la entrevista la subsecretaria Daza abordó las cifras regionales.

La autoridad sanitaria dijo que Magallanes “sigue siendo una región de alta incidencia de casos a pesar de que lleva meses y meses en cuarentena. Desgraciadamente la cuarentena hoy día tampoco tiene una gran significancia, porque la gente igual está saliendo”.

Las otras situaciones críticas se viven en La Araucanía y Biobío, donde por ejemplo “Los Ángeles tuvo que retroceder”.

En tanto, “Los Lagos tuvo una situación muy grave, pero mejoró”.

En el caso de Valparaíso y Coquimbo, “estamos en situación de alerta” ante el aumento de casos.

“A nivel país estamos en una situación distinta. Hay comunas que están un poco mejor, comunas peor, otras que han tenido retroceder”, resumió.

“Pero la pandemia no nos ha dado tregua y tenemos que seguir tomando estas medidas restrictivas que son la única vacuna que tenemos hoy día“, cerró Daza.