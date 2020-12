El relato de la mujer de Curanilahue que recibió 6 billones de pesos en su Cuenta RUT

Una impresionante situación fue la que se dio a conocer durante esta jornada, protagonizada por Tabita Rain Carrillo, quien recibió un depósito de seis billones de pesos en su cuenta RUT de BancoEstado.

La mujer se percató de esta situación luego de que le informaran que no podía recibir transferencias electrónicas, por llegar a un cupo máximo.

“Esto partió el 31 de octubre. Yo vendo maquillajes y perfumes, y varias niñas quedaron en depositarme el dinero, pero me decían que no podían porque el monto excedía“, relató.

“A eso yo consulté en Banco en Línea, y me aparecía la suma de seis billones y tanto de pesos. Salía después de un depósito de una prima”, complementó Tabita.

Ante este hecho, Rain sostuvo que “fui al banco y el ejecutivo me dijo que era imposible que tuviera esa cantidad de dinero porque era una Cuenta RUT. Entonces yo dije tiene que ser un error de dígitos, pero resulta que llamé en la tarde a la operadora y me dice que efectivamente ese dinero estaba en la Cuenta RUT. Me decía que no aparece ninguna anomalía”.

Sumado a esto, indicó que la operadora “buscó en línea de donde provenía, y no sabía de dónde salía ese dinero”.

En este sentido, Tabita contó que no le han dado “ninguna explicación y yo creo que si hubiese sido un error del banco, al BancoEstado no se le pasa ninguna cosa“.

“Si hubiese sido un error del banco, a primera hora me llaman, y hasta la fecha nada”, precisó la mujer.

Finalmente, Tabita aseguró haberse sorprendido “porque era mucho dinero y en una Cuenta RUT, siendo que la Cuenta RUT creo que son hasta dos o tres millones. Pero era imposible que ese dinero estuviera en una Cuenta RUT”. Además, reveló que sintió miedo “porque no era mía (la plata), porque no sabía de dónde venía, no sé con qué fines movieron esa cantidad de dinero“.