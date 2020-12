Llaman a informarse de las restricciones en el desplazamiento en la RM

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto al alcalde de Estación Central, Miguel Abdo; la seremi de Salud RM, Paula Labra, y el jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, general Enrique Monrás, fiscalizaron este mediodía la circulación de personas en el terminal de buses Sur, donde detallaron la documentación que se necesita para el desplazamiento luego de que la Región Metropolitana entrara ayer jueves a la fase de Transición.

Al respecto, Guevara informó que en el Terminal Sur, de la comuna de Estación Central, está una de las 14 aduanas sanitarias que hay en la capital.

Además, aclaró que “de lunes a viernes los viajes dentro de la RM no tienen ninguna restricción, funcionan como lo hacen habitualmente. La dificultad es para, primero, aquellos que viajan fuera de la RM, donde se requiere de permisos especiales además del pasaporte sanitario –el C19-, y la segunda excepción son los fines de semana donde la RM entra en cuarentena, y por lo tanto, las personas que se desplazarán a partir de mañana y hasta el domingo en la noche por la capital deben hacerlo con un permiso especial de Comisaría Virtual. Por tanto, lo normal este fin de semana es quedarnos en nuestras casas”.

La autoridad explicó que cada uno de los 4 mil funcionarios de salud que trabajan en las 14 aduanas sanitarias, estaban fiscalizando un promedio de 500 personas por día antes del jueves, pero que al pasar la región a fase 2 hoy están fiscalizando a unas 150 personas.

“El volumen de personas disminuyó, pero hoy de esas 150 personas la mitad debe ser devuelta fuera del terminal porque no tienen la documentación que se requiere para salir de la RM”, añadió.

Por su parte, la seremi Paula Labra recordó que “desde fase 2 están prohibidos los viajes interregionales. Esto significa que desde otras regiones nadie puede entrar ni nadie puede salir desde Santiago a otras regiones, excepto que se cuente con salvoconductos por tratamiento médico, fallecimiento de un familiar, trámites funerarios, mudanza, retorno a residencia habitual, que se puede usar para entrar y salir de la región”.

“En segundo lugar, en la región el desplazamiento de lunes a viernes es libre, pero debemos respetar el toque de queda. El sábado y domingo las comunas entran en cuarentena, por lo tanto, para salir de la casa hay que tener un permiso temporal”, complementó.

El general Monrás destacó que para este fin de semana “se han dispuesto alrededor de 600 carabineros en servicio que se van a dedicar solamente al control preventivo de lo que es la fase dos en que ha entrado la RM”.

“Por tanto, vamos a tener, además de estas 14 aduanas sanitarias, 20 ejes de control en algunas rutas y avenidas principales o calles de toda la RM que en general van a ser dinámicas, de una o dos horas en el lugar. Además, vamos a tener 14 puntos de control, 14 puntos de aduana, 5 puntos de control de toque de queda, y este fin de semana 56 patrullas se van a dedicar a buscar fiestas no autorizadas o clandestinas y otras 9 para controles preventivos en ferias al aire libre”, indicó.

Finalmente, el alcalde Miguel Abdo informó que “devolvimos a 300 personas por no traer la documentación al día. A la gente que tiene que viajar este fin de semana le pedimos que se informe. Nuestros funcionarios van a estar trabajando todo el fin de semana para informar, pero si la gente no trae su documentación no va a poder viajar”.

Agencia Uno