Llaman a observar el eclipse con responsabilidad en tiempos de pandemia

Una serie de recomendaciones para observar en forma segura el eclipse solar del 14 de diciembre próximo entregó la Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF). La finalidad de ellas es evitar los riesgos de daño visual durante la observación de este evento astronómico.

La entidad también hizo un especial llamado a las personas a ser responsables en cuanto al estricto seguimiento de las medidas sanitarias frente a la pandemia del covid-19, como son el mantenimiento de la distancia física, la higiene frecuente de manos y el uso obligatorio de la mascarilla. Todo ello sumado al acatamiento de las restricciones del plan “Paso a Paso”, que establece que no se puede permanecer en comunas en cuarentena o transición (pasos 1 y 2).

El presidente de la SOCHIOF, Dr. Dennis Cortés, señaló que “dado el contexto sanitario del coronavirus, es fundamental respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria, sobre todo en cuanto a evitar aglomeraciones y desplazamientos hacia las zonas del sur del país donde los casos se mantienen en cifras preocupantes. Queremos que todos puedan disfrutar este eclipse, pero en forma segura. En lo sanitario, llamamos a reforzar las medidas como higienizar frecuentemente las manos, resguardar la distancia física y usar siempre la mascarilla. Y en lo visual, a seguir nuestras recomendaciones para proteger nuestros ojos, poniendo especial énfasis en la supervisión de nuestros niños”.

Entre las recomendaciones que entrega la SOCHIOF, destacan el no mirar nunca el sol a ojos descubiertos, usar sólo los lentes para eclipse que cuenten con la certificación ISO 12312-2 o un vidrio para máscara de soldar grado 14 o en su defecto grado 12 o superior, observar el eclipse en forma intermitente y por lapsos cortos de tiempo (30 segundos) y no emplear por ningún motivo elementos caseros como vidrio ahumado, placas de radiografía o lentes de sol tradicional.

La Dra. Gloria Ríos, oftalmóloga del Hospital de Villarrica y directora del Departamento de Salud Visual de la SOCHIOF, explicó las razones por las que hay que proteger nuestros ojos al mirar el eclipse: “La radiación solar, y específicamente los rayos ultravioleta, producen daños severos en la retina. No olvidemos que la retina es el tejido encargado de recibir la luz, transformarla en estímulo eléctrico y enviarla a través del nervio óptico hacia el cerebro para producir la visión”.

Agregó que los síntomas de un daño ocular producido por la radiación solar son visión borrosa, escotoma (aparición de mancha negra) o ceguera parcial temporal, alteración de la visión de colores, metamorfopsia o visión distorsionada de los objetos. “El daño producido es irreversible, ya que lo que se afecta directamente son los fotorreceptores, las células que convierten la luz en impulsos nerviosos que el cerebro convierte en imágenes”, afirmó.

Con respecto a los lentes especiales para observar el eclipse, la Dra. Ríos enfatizó que solo se deben usar aquellos que tengan la norma ISO 12312-2, que permite bloquear la luz visible del sol, la luz ultravioleta y también la luz infrarroja: “No deben ser adquiridos en el comercio informal, porque no nos asegura que el lente comprado allí cumpla realmente con la norma”, puntualizó.

¿Qué precauciones se deben tener con los lentes para ver el eclipse? “Si uno mira con esos lentes al suelo, no tendría que ver nada; el lente no debe tener más de tres años de uso; hay que revisar que no estén rayados, arrugados ni tengan perforaciones”, detalló la Dra. Ríos.

La profesional también hizo un llamado a los padres a supervisar en todo momento a sus hijos durante la observación del eclipse y recomendó que ésta sea en forma intermitente en lapsos cortos de tiempo de no más de 30 segundos. También recalcó que no se deben emplear ningún tipo de elemento casero para ver el eclipse, ni tampoco los lentes de sol tradicionales.