Ministro Delgado tras quema de buses: “El día de mañana no vengan a decir que están privadas de libertad por una ideología”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó los hechos de violencia registrados ayer en el centro de Santiago, que dejaron una saldo de 17 detenidos, y también la quema de 4 buses del transporte público en Estación Central.

Al respecto, Delgado, exalcalde de la comuna, afirmó que “esto ocurre en un lugar (Alameda con Las Rejas) que conozco muy bien, es lamentable, no tengo el recuerdo de una quema tan masiva de buses”.

“Con esto solo pierde la gente más vulnerable, la gente que tiene que levantarse muy temprano en la mañana para llegar a sus trabajos, la gente que llega muy tarde a sus casas luego de trabajar. Son cerca de 1500 usuarios que pierden estos buses”, agregó.

El secretario de Estado sostuvo que “el titular el día de mañana no es ninguna reivindicación social. Ustedes no ven hoy en los medios que esa quema de buses haya reivindicado las pensiones o la salud o la educación. No, esto es delincuencia, es lumpen es hacer daño las personas que más lo necesitan”.

El titular de Interior aprovechó de cuestionar nuevamente el proyecto de ley presentado por senadores de oposición, y que busca indultar a personas que fueron detenidas tras el estallido social de octubre de 2019.

“Las personas que han cometido delitos no son presos políticos, las personas que están privadas de libertad lo están por haber cometido delitos justamente como la quema de buses”, señaló.

Delgado sentenció que “el día de mañana no vengan a decir ‘oye estás personas están privadas de libertad por haber dicho lo que pensaban, por una ideología’. Si estás personas el día de mañana están privadas de libertad es por haber hechos un daño grave al transporte público”.