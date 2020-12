Walker pide no especular con los precios tras derrumbe en el canal Las Mercedes

Tras dos semanas del derrumbe en uno de los túneles por los que atraviesa el canal Las Mercedes, que afectó a los agricultores de María Pinto y Curacaví, el ministro de Agricultura, Antonio Walker aseguró que el Gobierno usará todos los instrumentos disponibles para ayudar a los damnificados de la zona.

Walker afirmó que “queremos formar una gran cadena solidaria para no afectar los precios, viene la navidad y el año nuevo, estamos en pandemia, y todos sabemos que el presupuesto familiar se ha visto disminuido en forma muy importante, entonces, queremos monitorear muy bien la cadena de intermediarios de alimentos para que no tengamos efectos en los precios”.

“Yo le puedo decir a los consumidores de las grandes ciudades de que nos vamos a asegurar de que nadie se aproveche de esta situación para que especule con los precios”, aseguró.

El secretario de Estado monitoreó esta jornada la entrega de agua de los camiones aljibes para los agricultores afectados del llamado cordón hortofrutícola de la Región Metropolitana.

Asimismo, Walker explicó que actualmente hay 50 camiones aljibes desplegados para abastecer de agua a la zona y que se espera que durante el fin de semana a se pueda comenzar a restablecer el servicio.

“No vamos a bajar los brazos hasta que termine la emergencia, este es un valle que tiene fruta fresca, fruta seca, Berries, muchas hortalizas y verduras y hemos tenido también efectos importantes en el maíz, por ejemplo, esto afecta, en definitiva, el rendimiento de los cultivos porque ahora estamos en una etapa en que las frutas y las hortalizas toman calibre gracias al agua”, señaló.

Por su parte, el Relacionador Público de la Vega Central, Arturo Guerrero, indicó que “en sí, los precios no van a variar mucho, el problema es el porte, y el agricultor si cobra más barato pierde, por eso, tiene que ver con el rendimiento”.

“Por eso, lo que requerimos es darle una solución urgente y los que son encargados del canal tiene la obligación y el deber de beneficiar a los agricultores (…) los responsables de mantener el canal Las Mercedes tienen la obligación de responderle a los agricultores porque la región Metropolitana, teniendo 8 millones de habitantes, requiere de esta alimentación”, añadió.

A su vez, el Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo, explicó que “ya está hecho el catastro de los pequeños agricultores afectados a los que vamos a concurrir con recursos de emergencia para apoyarlos por esta situación, es para enfrentar las consecuencias del daño que aquí se puede ocasionar”.

“Lo importante aquí es que INDAP desde el principio y ahora destinando recursos concretos y junto a las municipalidades y la empresa privada, hemos trabajado para enfrentar esta compleja situación y enfrentar los daños que esta situación les va a generar”, complementó.

Finalmente, el ministro Walker reiteró el llamado a “todos los intermediarios a que no podemos aprovecharnos de esta situación para que afecte los precios, vamos a seguir con Odepa y los tomadores de precios monitoreando de que esté bien abastecida la cadena de alimentos, la cadena de seguridad alimentaria no está en riesgo, no hay que aprovecharse de la situación porque las familias más vulnerables son las más afectadas cuando los precios suben”.

Agencia Uno