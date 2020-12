Ministro Walker anuncia ayuda para agricultores de Curacaví y María Pinto

Hasta la bocatoma del canal Las Mercedes llegó el ministro de Agricultura, Antonio Walker, la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, además de otras autoridades, para constatar en terreno los avances las obras de reposición del Canal Las Mercedes que lleva adelante la empresa Colbún, las que nuevamente sufrieron un retraso.

“La verdad es que no estamos con buenas noticias. El plazo se ha postergado para el próximo miércoles debido a que anoche tuvimos un derrumbe, un nuevo derrumbe. Pero quiero decirles que el Ministerio de Agricultura no va a dejar a la agricultura familiar campesina sola”, sostuvo el ministro Walker tras ser informado del avance de los trabajos de despeje del canal dependiente de Colbún que hace más de dos semanas sufrió un grave derrumbe al interior de su túnel.

Pese a las malas noticias, el Ministerio de Agricultura llegó hasta la bocatoma del canal para realizar un importante anuncio, ayuda económica para cientos de agricultores perjudicados por la contingencia que obligó a decretar “emergencia agrícola” el pasado lunes.

“Yo sé que con los bonos no vamos a solucionar los problemas de fondo. Pero quiero que se valore el tremendo trabajo que hace el Ministerio de Agricultura al disponer de estos recursos (…) Hoy día venimos a anunciar un bono para 600 agricultores, pequeños y medianos, para ayudar un poquito a salir de esta grave situación. Sabemos que esto no soluciona el tema, pero no vamos a dejar a nadie solo. Estuvimos el viernes, hoy día domingo estamos aquí en terreno, y decirles que hoy día empieza un plan de ayuda para agricultores que lo pueden perder todo”, sentenció el ministro Antonio Walker.

Por su parte el alcalde Curacaví, Juan Pablo Barros, dio a conocer el difícil panorama que vive por estos días la agricultura de su comuna: “Vemos todos los días como nuestros agricultores pierden sus cultivos. Cada día que pasa se van perdiendo más cultivos, por lo tanto este catastro es un catastro que va cambiando día a día en términos de los daños que se están generando”.

El jefe comunal hizo un llamado a atender de forma urgente las necesidades de sus agricultores visualizando un plan de contingencia a mediano plazo: “muchos pequeños agricultores trabajan con créditos y cuyos pagos están asociados a las cosechas. Si no hay cosechas obviamente no van a tener los ingresos para poder responder. Por lo tanto, necesitamos también ayuda y flexibilidad en ese sentido”.

Respecto de esto mismo, el ministro Walker sostuvo que “nosotros vamos a dar todas las facilidades a todos los agricultores que tienen vencimiento de sus créditos y se han visto afectados por esta emergencia para poder repactar, reprogramar sus créditos de Indap. También me comuniqué ayer con el presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, para hacerle ver la situación, y también estamos trabajando con el Banco Estado. (Asimismo) creamos una mesa de trabajo con los alcaldes, con el Ministerio de Obras Públicas, Desarrollo Social, Agricultura y el Ministerio del Interior para ver también lo que viene”, afirmó el titular de Agricultura.

En tanto, la alcaldesa de la comuna de María Pinto, Jessica Mualim, aprovechó la instancia para hacer un reconocimiento: “Quiero agradecer a todos los grandes agricultores que abrieron las puertas de sus campos y entregaron su agua (…) hay una solidaridad mágica en la comuna, pero los daños son irreversibles”.

En esa misma línea la alcaldesa de María Pinto sostuvo que “un túnel que tiene más de 120 años y que siempre funcionó, y bueno, si está fatigado tenemos que tener los estudios y eso es lo que el ministro ha pedido hoy día. Quiere los estudios geológicos, de fatiga de material”.

“Esto no puede volver a ocurrir. 16 mil hectáreas de riego no pueden depender de la fragilidad de un túnel que es del año 1875, por eso tenemos que ponernos a trabajar desde ahora para solucionar el tema a mediano y a largo plazo”, concluyó el titular de Agricultura.