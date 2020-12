Refuerzan seguridad en zonas comerciales de Viña del Mar previo a navidad

Autoridades de Gobierno, Carabineros y del ámbito de la seguridad brindaron consejos a la ciudadanía en Viña del Mar durante estos últimos días previos a la navidad, en el marco de la campaña #NavidadSegura, además de anunciar permanentes rondas preventivas de la policía uniformada en las zonas comerciales de la provincia.

Para ello, Carabineros de la Prefectura Viña del Mar realizó una formación en la Plaza Sucre para dar inicio a los patrullajes preventivos en pleno centro de la ciudad jardín y en presencia del gobernador de la Provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, el coordinador Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Leonardo Olmos, y la directora de Seguridad Pública de Viña del Mar, Patricia Leiva.

El gobernador Le Dantec explicó que la planificación de la estrategia de seguridad esta temporada es especial, por las características propias que ha tenido este cierre de año.

“Hemos visto, junto al retiro del 10%, un aumento de personas en torno a, no solo a los locales comerciales, sino que también a instituciones bancarias. Es por eso que tenemos desplegados la mayor cantidad de funcionarios en los sectores donde precisamente la gente está yendo a comprar y está yendo a retirar dinero”, detalló.

La autoridad provincial también destacó que “tenemos carabineros no solo de uniforme, también tenemos personal de civil que está cumpliendo sus funciones, y es por eso que el trabajo que se ha planificado nos ha significado muy buenos resultados desde el punto de vista de la detención, ya no solo para prevenir los delitos, sino que también cuando estos ocurran, poder detener rápidamente a quienes cometen esos delitos”.

El teniente Coronel Rodrigo Ortiz, Prefecto (s) de la Prefectura de Viña del Mar, explicó que se están reforzando “los lugares que tienen mayor movilidad, esos son los sectores centrales. Pero eso no quiere decir que no tengamos desplegados carabineros en otras partes de la ciudad. Y el objetivo es múltiple, uno de ellos es brindar seguridad a la persona, a sus bienes, pero también sin descuidar las medidas sanitarias, que claramente Carabineros está preocupado y se ha ocupado mucho de eso”.

“Para nosotros como Carabineros es fundamental la denuncia. ¿Y por qué es fundamental? Porque en base a la denuncia podemos georreferenciar los delitos. Si no hay una denuncia se produce una cifra negra y esa cifra negra nos impide a nosotros focalizar como corresponde dónde están ocurriendo realmente los delitos y poner medidas preventivas”, complementó.

Respecto a algunos consejos sobre el auto cuidado en la ciudadanía, el coordinador Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Leonardo Olmos, señaló que “para tener una navidad segura y también protegernos del Covid-19, hacemos un llamado a no ir a lugares de gran afluencia de público”.

“Lo importante es tratar de hacer las compras desde el domicilio, por internet. Y si vamos a salir al comercio, hagámoslo con antelación, muy temprano y ojalá que sea de a una o dos personas, no más. Tampoco llevar una gran cantidad de dinero en sus bolsillos, ojalá sea una tarjeta de crédito y también resguardarla para que no sea clonada, y no llevar joyas a la vista, porque en este tipo de festividades los delincuentes aprovechan el tumulto, la cantidad de personas, para sacarles la joya, la gargantilla y llevárselas”, añadió.

Finalmente, Olmos resaltó que “hoy tuvimos la sesión STOP de la Prefectura de Viña del Mar y los delitos de mayor connotación social han bajado ostensiblemente durante toda esta época de pandemia. Razón por la cual, volvemos a hacer el llamado a toda la ciudadanía a que se cuide”.