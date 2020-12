Subsecretaria Daza visita sector de toma de exámenes PCR en el Aeropuerto de Santiago

Para las fiestas de fin de año aumentan los deseos de reencontrarse con la familia y seres queridos, es por eso que se estima un mayor flujo de viajeros que salgan e ingresen al país. En ese contexto y desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer el fortalecimiento de las medidas sanitarias que buscan reducir los riesgos de que entren al país personas contagiadas con COVID-19.

En la instancia, informó que desde el 8 de diciembre, la Autoridad Sanitaria selecciona de forma aleatoria y sistemática un grupo de pasajeros de cada vuelo que proviene del extranjero, para realizarles un examen PCR.

“Desde que iniciamos esta política, y hasta el 14 de diciembre, se han detectado 12 casos habiéndose tomado alrededor de 740 PCR. Esto nos ha permitido detectar y trazar, en forma oportuna, a aquellos contactos estrechos que posiblemente estuvieron durante el viaje con estas personas”, sostuvo Daza.

Los resultados tanto positivos como negativos son entregados a los viajeros vía telefónica y por correo electrónico. Los resultados negativos se entregan en máximo 36 horas desde la toma de la muestra y los resultados positivos antes de 24 horas.

El equipo de epidemiología de turno es el encargado de realizar la llamada para entregar el resultado positivo y realizar la investigación epidemiológica, identificando a sus contactos estrechos, incluidos los pasajeros del vuelo. Además, realizan la coordinación con el equipo encargado de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y evalúan la posible derivación a una Residencia Sanitaria, según el protocolo. Esto es fundamental para que exista un aislamiento oportuno del caso y todos sus contactos estrechos, reduciendo las probabilidades de contagio.

VIGILANCIA DE PASAJEROS

La autoridad recordó que cada persona que llega al país, independiente de su nacionalidad o lugar de residencia, debe cumplir con el seguimiento de viajeros por 14 días, en el cual debe informar distintos datos como su ubicación y si presenta sintomatología asociada a Covid-19.

Daza afirmó que, debido al sistema de vigilancia a viajero “se han diagnosticado 182 casos nuevos confirmados o probables. De estas personas, el 93% corresponde a extranjeros residentes o chilenos, representando el 0.5% de los casos confirmados total del país. Por lo tanto nos parece tremendamente importante que las personas reporten en esta vigilancia porque, de esa manera, podemos hacer un seguimiento oportuno de las personas y también seguimiento en caso que tengan sintomatología que reporten oportunamente para poder ser testeados y verificar a aquellas personas que son positivas”, afirmó la subsecretaria de Salud Pública.

Debido a esto la autoridad destacó la importancia que en esta declaración diaria, además de decir sus síntomas y contestar algunas preguntas, las personas deben declarar correctamente su dirección y teléfono; un dato clave porque “nos permite ir monitoreando su salud, pero sobre todo, avisarle en caso de que alguien con quien compartieron en el vuelo resulte ser caso positivo. Es una forma de cuidarlos a ustedes y su familia”.

REQUISITOS DE INGRESO

Desde el inicio de fronteras, en el Aeropuerto Internacional de Santiago se encuentra un grupo de 40 jóvenes bilingües que forman parte de las Cuadrillas Sanitarias, quienes apoyan a los viajeros con recomendaciones y los papeles que les pedirá la autoridad sanitaria en el lugar.

Las personas extranjeras deben traer su declaración jurada de viajeros, además de un PCR negativo tomado hasta 72 horas antes de embarcar rumbo a Chile y un seguro de salud que cubra prestaciones relacionadas a Covid-19 por un monto mínimo de 30 mil dólares.

En el caso de chilenos y extranjeros residentes, deben tener la declaración jurada y si no traen consigo un PCR negativo tomado hasta 72 horas antes de embarcar, deberán mantener una cuarentena obligatoria de 14 días, la cual sólo pueden interrumpir si se hace un PCR en Chile cuyo resultado sea negativo.

A quienes incumplan estas exigencias no será permitida su entrada al país por la autoridad sanitaria. Del total de viajeros, 314 fueron inadmisibles, ya que no contaban con los requisitos para el ingreso a Chile. El principal motivo fue que no contaban con PCR negativa vigente (95%).