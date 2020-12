Piden que se permita funcionamiento de restaurantes en Puerto Montt

Su rechazo al “celo” de las fiscalizaciones de la Autoridad Sanitaria, que ha iniciado sumarios y cursado multas a restaurantes que funcionaban con terrazas en Puerto Montt, manifestó la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de Los Lagos, AGATUR A.G

El presidente del gremio que agrupa a los principales restaurantes de la capital regional, Julio Jenkins, indicó que a pesar de las autorizaciones entregadas para el funcionamiento de las terrazas, fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria se han apersonado en distintos locales, infraccionando e incluso clausurando sus instalaciones.

“Estamos en Puerto Montt, donde llueve, hay viento y a veces frío. Las terrazas deben por ello ser techadas. Pero aunque lo explicamos junto con nuestra preocupación por poder trabajar y generar fuentes de empleo, los fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria se ensañan con nuestros locales”, dijo el dirigente.

Jenkins agregó que a juicio de los emprendedores gastronómicos de la capital de la región de Los Lagos, no se entiende la actitud y el silencio de las autoridades en esta materia.

“Por un lado, el Seremi y la Gobernadora se reúnen con nosotros, y verifican el correcto funcionamiento de las terrazas; y por otro, los fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria, multan y clausuran restoranes, por interpretaciones de las normas, y a pesar de que los locales cumplan con los protocolos sanitarios y de distanciamiento, que ellos mismos han aprobado”, afirmó.

“Es un total contrasentido lo que pasa. Mientras las aglomeraciones de personas aparecen por toda la ciudad, mientras los vendedores ambulantes se instalan donde quieren sin que nadie los fiscalice, mientras funcionan casinos populares con máquinas tragamonedas sin ninguna fiscalización de aforos y protocolos, mientras nadie fiscaliza las cuarentenas y los toques de queda, la Seremi de Salud se muestra estrictísima con los restoranes establecidos, que pagan patentes, y derechos, y que no tienen nada que esconder, porque llevan meses cerrados y preparándose para poder atender a sus clientes, cumpliendo con todas las normativas y protocolos”, indicó Jenkins.

“Lo ocurrido en las últimas horas, con un local en el centro de Puerto Montt, que fue sancionado por funcionar con una terraza techada, nos enciende las alertas nuevamente. No sentimos a la Autoridad Sanitaria en sintonía con la necesidad que tenemos de poder trabajar y seguir generando fuentes de empleo, tan necesarias en los actuales tiempos. El discurso público de las autoridades no se traduce en la acción de sus funcionarios, y por eso esperamos que el Seremi de Salud Alejandro Caroca acepte reunirse con nosotros, de manera de llegar a acuerdos satisfactorios en la materia. No pedimos nada más que nos permitan trabajar”, afirmó Jenkins.

Agencia Uno.