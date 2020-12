“No debí ir”: Daniel Jadue reconoce no tener excusa para haber viajado y romper norma sanitaria

“No tengo excusa, no debí ir”. Así el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reconoció que pasó a llevar la prohibición de traslado entre regiones que rige actualmente Región Metropolitana, por estar estar en la etapa de Transición del plan “Paso a paso”.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad comunal escribió: “Ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después”.

Por el hecho, la seremi de Salud de Coquimbo abrió un sumario contra Jadue que permitirá investigar los antecedentes y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria asociada a la pandemia del coronavirus.

Antes de la aclaración de Jadue, el diputado Daniel Núñez (PC) aseguró que Jadue “viajó con todos los permisos. Su único delito es haber solidarizado con pobladores de Choapa Viejo, que están movilizados contra la contaminación de minera Pelambres de los Luksic”.

