Tenso cruce entre Ximena Rincón y Alejandra Matus por caso de violencia intrafamiliar del hermano de la senadora

Un tensa discusión se dio en el episodio de este domingo de “Pauta Libre”, emitido por La Red, entre Alejandra Matus y la senadora Ximena Rincón (DC), cuando la periodista le preguntó si sigue apoyando a su hermano, Ricardo Rincón, por el caso de violencia intrafamiliar (VIF) en que estuvo involucrado.

“Cuando su hermano fue acusado de VIF en el conflicto que se vivió en el DC el 2017 -2018, usted lo defendió públicamente, usted dijo que esto era una acusación malintencionada de su exmujer, la culpó a ella, sin embargo hay una sentencia judicial en un tribunal civil que lo condenó como autor de esta VIF. Este tribunal lo condenó a cumplir un tratamiento que nunca realizó, está en desacato del cumplimiento de esa condena y además el tribunal le ordenó el Registro Civil a anotar esa condena en sus antecedentes”, dijo la periodista.

Frente a esta afirmación, la senadora replicó que “no hay condena de violencia, se desestimó tres veces por el tribunal penal”. Aunque Matus volvió a decir que “la condena, la sentencia por VIF de un tribunal civil existe con respecto a su hermano, existe en la justicia que está acreditado que él golpeó a su mujer”.

Pero Rincón volvió a aclarar que “no está acreditado que golpeó, y es importante el punto, porque sin perjuicio que no existían tribunales especializados en la época, sí habían tribunales penales para determinar si habían, o no, lesiones, y eso se desestimó tres veces”.

Con respecto al cumplimiento del tratamiento psicológico de su hermano, dijo que “no decía relación con la acreditación del hecho penal o de lesiones, si hubiese sido así el tribunal civil tenía la obligación de remitirlo al tribunal penal, cosa que no hizo”.

“Yo me la voy jugar siempre por condenar la violencia, por defender al agredido y la persona que obviamente sufra violencia, creo que es lo que corresponde, sea o no sea mi hermano“, señaló la parlamentaria.

“Yo he enfrentado dos campañas con este tema, y mis consejeros me han dicho ‘Ximena, sal de ahí. No lo defiendas, te va a perjudicar’. Yo una cosa la tengo clara, voy a defender siempre la verdad, aunque me cueste cualquier cosa. Si mi hermano es culpable, yo obviamente voy a condenarlo, si mi hermano es inocente no puedo hacerlo, yo conozco las pruebas y el caso.”, aseguró la senadora DC.

“No puedo decir, por salvarme yo, algo que no es cierto. Perdónenme, pero en esto tengo una sola postura y yo lamento lo que vivió la Carola (Hidalgo), porque obviamente tenía todas las ilusiones del caso. Lamento todo lo que ha vivido Ricardo con su señora con sus hijos, porque esto es permanente y lo tiene que revivir por culpa mía en este caso, y es super doloroso”, concluyó.