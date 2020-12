Alcaldesa Matthei: Muchas personas no se atreven ir a trabajar, sin embargo van al mall

Gran aglomeración se vio este lunes en distintos centros comercial del país, previo a la Navidad. Uno de ellos fue el Costanera Center, ubicado en Providencia, al que incluso le abrieron un sumario sanitario.

La alcaldesa de esa comuna, Evelyn Matthei, en entrevista con T13 hizo un llamado a que “hoy día no vaya a comprar, no vaya al mall, quédese en su casa, celebre la navidad, no se contagie, no ponga en riesgo a sus adultos mayores, no se ponga en riesgo usted”.

“Llama la atención que muchas personas no se atreven a ir a trabajar y presentan distintos tipos de documentos o argumentos para no ir a trabajar y para estar trabajando en sus casas, sin embargo al mall van”, expresó.

Además, indicó que estarán fiscalizando todos los días, “pero si hay 4 ó 5 cuadras de filas, realmente lo más probable es que usted se va a contagiar por un regalito más, no tiene sentido”.

“No vale la pena morirse por comprar un regalo más, de verdad no vale la pena”, sentenció.