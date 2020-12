Gobierno asegura que “perseguirán con todas sus fuerzas” a sujetos que perpetuaron fatal balacera en Maipú

En la tarde de este martes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió a la mortal balacera que se registró en la comuna de Maipú, que dejó a una mujer fallecida.

En ese sentido, la autoridad aseguró que “vamos a presentar las querellas por todos los delitos aplicables”.

“Es una situación gravísima lo que acá ha ocurrido, más allá del contexto en el que se haya generado o el origen que haya tenido. Aquí hay cinco personas que fueron víctimas de una situación y que recibieron balas. Esta es una situación absolutamente indignante”, agregó.

Respecto a las medidas que tomará el Gobierno, Martorell, confirmó que “el OS9 de Carabineros ha comenzado a trabajar de manera inmediata en el sitio del suceso. En este minuto se está realizando un operativo muy importante en el lugar donde podría estar la persona que realizó estos disparos y vamos a perseguirlo sin parar”.

“Una vez que esto ocurra vamos a presentar todas las querellas para todos los delitos aplicables y vamos a perseguir la responsabilidad máxima”, agregó.

“Como sociedad de este tipo de situaciones no las podemos permitir. No puede ser que una persona esté comprando y reciba un disparo, no es posible”, cerró.

Cabe señalar que, esta lamentable situación ocurrió a eso de las 17 horas, cuando un sujeto disparó, al menos, en diez oportunidades en un vehículo blanco en el sector de Los Pajaritos con 5 de abril.