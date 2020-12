El mensaje de la Tens vacunada contra el Covid-19: “Sigan cuidándose, es la única manera que nos ayudan a bajar nuestra carga de trabajo”

Zulema Riquelme, de 46 años, fue la primera chilena en recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19. “Fue inesperado, no lo esperaba, pero estoy muy emocionada”, declaró.

Tras el pinchazo, la Tens (Técnicos de Enfermería de Nivel Superior) del Hospital Sótero del Río desde hace más de 26 años, también realizó un llamado al resto de la población a confiar en la inoculación.

“Espero que toda la gente se vacune y confíen, y que se sigan cuidando”, dijo. “Igual entiendo que estén desconfiando, porque es algo nuevo, pero hay que tener fe y confianza”.

En esa misma línea, pidió que, cuando se pueda, las personas de vacunen “lo más pronto posible. Y que se sigan cuidando, que es lo que más decimos lo que trabajamos en la salud, que se cuiden mucho, que es la única manera que nos ayuden a bajar nuestra carga de trabajo”.

Sobre la pandemia, Riquelme dijo que “fueron unos meses bastante difíciles, sobre todo porque no podía ver a mi familia, de mucho cansancio. Me siento muy orgullosa de que me hayan elegido. Siento que mis compañeros se van a sentir representados por mi”.