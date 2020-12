Ministro Bellolio responde a críticas por el protagonismo del Presidente en las vacunas: “Fue una puesta en escena absolutamente sobria”

Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta el aeropuerto para recibir las primeras 10 mil dosis de las vacunas Pfizer contra el Covid-19. Desde allí, indicó que “el plan de vacunación comienza hoy”. En ese mismo contexto, se espera que en la próximas horas participe del inicio del proceso en el Hospital Metropolitano.

El Mandatario ha recibido críticas, especialmente desde la oposición, por un supuesto excesivo protagonismo en esta materia, apuntando que estaría tratando sacar provecho de esta situación para aumentar su aprobación.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó esto, y afirmó que “esas son críticas muy pequeñas, porque en mayo el Presidente de la República empezó a preocuparse de asegurar que Chile recibiera las primeras vacunas, y eso ha dado resultado”.

“Eso como de ‘excesivo protagonismo’… ¿El presidente ha sido protagonista en la búsqueda de las vacunas? Sí, por supuesto que sí. Pero hoy día lo que se vio en la mañana en el aeropuerto fue una puesta en escena absolutamente sobria“, afirmó.

Para los críticos, Bellolio espera que “quizás el ánimo navideño los contagiara de un poquito de alegría y no de amargura, porque que hayan llegado las primeras dosis de vacunas en Chile es una buena noticia, no una mala noticia. No es para que algunos vuelvan con las misma consigna de criticarlo absolutamente todo”.