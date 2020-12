Proyectan despidos de cerca de 30 mil empleados a honorarios en sector público

Al menos 30.000 de los más de 135.901 trabajadores a honorarios que existen en el sector público de Chile podrían ver visto no renovados sus servicios este 31 de diciembre, según proyecciones del portal SoyHonorario.cl, basadas en lo ocurrido en años anteriores y en la ya anunciada reducción del presupuesto fiscal para el año 2021.

Desde la plataforma advierten que el proceso ya se inició con los despidos anunciados en organismos como FOSIS, universidades estatales como la UMCE, y municipios como el de San Felipe, que informó a través de redes sociales que “se eliminarán” todos los convenios a honorarios con jornada.

La situación mantiene en alerta a diversas organizaciones que agrupan a lo que se ha llamado el “boletariado” chileno, una fórmula usada indiscriminadamente al interior del Estado para suplir personal sin aumentar la planta de trabajadores.

“Lo que estas personas tienen que saber es que toda la jurisprudencia de la Corte Suprema reconoce que cuando existe horario laboral y vínculo de subordinación y dependencia, es decir, cuando el honorario no tiene cliente, sino que tiene jefe, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier funcionario de planta o con contrato indefinido”, explica el abogado Giorgio Marino, director ejecutivo de SoyHonorario.cl, oficina de abogados especializada en este tipo de litigios.

El jurista agrega que “la no renovación del contrato equivale, a ojos de la justicia, a despido injustificado, y los afectados pueden demandar en tribunales el pago de todas las cotizaciones acumuladas durante los años trabajados, aunque ellos se hayan cotizado por su propia cuenta, además del pago por mes de aviso previo, años proporcionales de servicio, sobrecargos e indemnizaciones legales”.

“Hay miles de casos de demandas exitosas, gente que trabajó décadas en esas condiciones y creyó su vida arruinada con la desvinculación y que tras demandar pudo recuperar todos los derechos que le habían sido quitados. Hay casos en que una persona ha llegado a ganar más cientos de millones en cotizaciones previsionales adeudadas, permitiéndole una jubilación en condiciones que nunca creyó posible”, cuenta el profesional.

De acuerdo con información levantada través de información pública por SoyHonorario.cl, de los más de 135.901 mil trabajadores del Estado que están en condición de “honorarios”, al menos 112.921–22.8% de los empleados de todo el sector público–tienen jefe, cumplen horario laboral y siguen instrucciones; es decir, trabajan con vínculo de subordinación y dependencia, pese a que figuran como “prestadores independientes”.

En detalle, en el Gobierno Central son 14.468 los trabajadores que se encuentran en esa condición. En los municipios, en tanto, suman 121.673, lo que representa más del 75.9% del personal disponible en ellos.

Las proyecciones realizadas se basan sobre el promedio anual de no renovaciones de contratos de honorarios en la reciente década, que alcanza a 28.005, aunque el dato más notorio es que cuando no se trata de un año de cambio de autoridad, los despidos de honorarios registran un promedio de 22.321 casos. En años de cambio de autoridades, los despidos se incrementan por sobre el promedio, como sucedió en 2016con la llegada de nuevos alcaldes, cuando se registraron 51.509 despidos de honorarios, y en 2018, con el cambio presidencial, cuando se registraron 42.001 desvinculaciones. Tras el estallido social, en 2019 se registraron excepcionalmente 29.230 despidos de honorarios en el sector público.

“Muchos honorarios ya están avisados que no se les renovará el cometido. Hay instituciones que ya notificaron, pero en la mayoría de los casos no hay notificación hasta que el 31 de diciembre el empleador avisa al honorario que no vuelva más”, concluyó Marino.

