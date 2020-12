Doctor Ugarte se vacunó contra el coronavirus: “Es realmente una maravilla”

El reconocido doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, fue uno de los líderes de opinión beneficiados con una de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech que llegaron este jueves a Chile, las cuales están destinadas para funcionarios de salud.

“Es una enorme alegría y confianza justo en Navidad recibir la vacuna. Nuestros trabajadores están recibiendo la vacuna, lo que nos da la esperanza de poder seguir atendiendo a nuestros enfermos, sin el riesgo de enfermarnos. Todavía hay que tomar las precauciones pero tenemos una enorme confianza”, dijo el médico.

“Chile es el primer país de Sudamérica que ha estado vacunando y que cada uno de los funcionarios de la salud que atiende directamente a pacientes tenga esta posibilidad, es realmente una maravilla”, agregó.

“Es una inyección de esperanza. He visto a compañeros muy esperanzados. Esta vacuna nos da confianza (…) Estoy muy bien. El pinchazo no duele nada. No he sentido nada diferente a lo normal», reconoció.

El Doctor Ugarte recibió el carnet con la fecha donde debe recibir la segunda dosis. Esto quedó fijado para el próximo 15 de enero.

“Uno queda con una protección de al menos dos meses y es probable que sea de mucho más”, explicó el especialista.