4.801 profesionales de la Salud ya se vacunaron contra el Covid-19

Ayer viernes, los aviones con las vacunas contra el Covid-19 para las regiones de Magallanes, La Araucanía y Biobío despegaron de Santiago. Las dosis fueron despachadas en cajas ya preparadas y listas para cada uno de los Centros de Salud regionales.

Estas cajas llegaron a cada región con la distribución de las dosis ya realizadas en la capital para cada UTI regional, de este modo el proceso de vacunación en cada una de las regiones se realizó con mayor rapidez. Para cumplir este objetivo, el proceso de preparación y descongelamiento de las dosis fue iniciado a las 05:00 AM.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que “en 24 horas hemos llegado a cuatro regiones con las vacunas contra SARS-CoV-2, en un enorme esfuerzo de muchos profesionales e instituciones, que estoy seguro aliviará el dolor de miles de compatriotas. Agradezco la enorme labor de la Carabineros, la Fuerza Aérea y la PDI, como también, obviamente, el trabajo incansable de los profesionales de la salud”.

La autoridad informó que el proceso continuará este sábado y que ya van 2.682 vacunados en la Región Metropolitana; 1.279, en el Biobío, 675 en La Araucanía y 165 Magallanes, lo que da un total de 4.801 profesionales inoculados.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, llegó a la región de Biobío, en tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, lo hizo a Magallanes, y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, llegó a La Araucanía.

Las autoridades hicieron entrega de las vacunas que llegarán a 26 establecimientos e inmunizarán a casi 3 mil funcionarios de la salud de las regiones antes indicadas.

En el caso de Biobío, las dosis llegaron a los hospitales Guillermo Grant Benavente y el Traumatológico de Concepción, a los hospitales Las Higueras, Tomé y Penco, de Talcahuano, al Hospital Los Ángeles de Biobío y al Hospital Curanilahue de Arauco. También serán distribuidas en las clínicas Los Andes, Biobío, Universitaria, el Sanatorio Alemán, Clínico del Sur y el Hospital Naval.

En La Araucanía se hizo entrega de la vacuna a los hospitales Abraham Godoy Peñade Lautaro, Nueva Imperial, Pitrufquén, Hernán Henríquez Aravena de Temuco y el Hospital Padre Las Casas, ubicados al sur de la región. Además, se distribuirán las dosis en los hospitales Mauricio Heyermann Torres de Angol, San José de Victoria y en las clínicas Alemana y Redsalud Mayor.

Finalmente, en la región de Magallanes se inició el proceso de vacunación en el Hospital Clínico de Magallanes, el Hospital de Puerto Natales, la Clínica RED Salud y el Hospital Naval de Punta Arenas.

En esta región, la primera funcionaria inmunizada correspondió a la TENS Vanesa Santibáñez (30), que trabaja desde hace 8 años en la Unidad de Paciente Crítico (UCP) del Hospital Clínico de Magallanes.

En septiembre se contagió de COVID-19 y si bien no estuvo hospitalizada, cursó la enfermedad con sintomatología aguda, presentando disnea luego del término de su cuarentena. Luego de recuperada, retornó a sus labores en la UPC para continuar aportando en esta pandemia.

“La vacuna es el principio del fin de esta pandemia, todos debemos tomar la decisión de vacunarnos porque es una vacuna con estudios realizados. Nosotros como equipo nos hemos apoyado para entregar bienestar a los pacientes y que ellos puedan ganar esta batalla. Yo fui la primera en recibir un paciente positivo en marzo pasado y desde ese momento he estado alejada de mi familia, por eso hago el llamado a vacunarse porque así podremos salir juntos de esto”, señaló la profesional.

En la región de La Araucanía, la primera funcionaria inmunizada fue Tamara Sandoval, TENS del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, quien trabaja hace 2 años en el recinto y que desde el inicio de la pandemia ha estado trabajando en la primera línea. Es casada y madre de 4 hijos, a los cuales dejó de ver para evitar contagiarlos.

“Mi motivación principal para vacunarme es una historia personal, ya que desde el inicio de la pandemia he tenido que distanciarme de mis hijos. Es un tiempo perdido que no se va a recuperar, la pena ha sido para mí, pero mis hijos están tranquilos de que la mamá está haciendo un trabajo que le gusta, porque estoy en un servicio que me encanta. Ellos están a cargo del padre por mientras. Yo me vacuné, pero voy a seguir teniendo los mismos resguardos cuando los vea. Esta vacuna es una luz de esperanza para recuperarnos”, aseguró.

En la región del Biobío, la primera funcionaria inmunizada fue la Dra. Sara Delgado Echeverría (32), médico internista de la UCI desde 2016. Ha colaborado en la redacción de protocolos para el manejo de pacientes Covid-19 y es la encargada de la coordinación de turnos médicos de todas las áreas que componen la Unidad del Paciente Crítico.

“Como equipo de salud, si bien hacemos nuestro trabajo con gusto, estos 10 meses de pandemia han sido agotadores. La región y particularmente nuestra comuna pasa por difíciles momentos, con números que no son muy buenos, pero también del punto de vista emocional. Todos en algún momento hemos sentido temor de contagiarnos y enfermar a nuestros seres queridos. Hemos visto llegar a nuestros compañeros de trabajo, que son como parte de nuestra familia, gravemente enfermos y eso ha hecho más difícil nuestra labor y es por eso que esta vacuna es una luz para nosotros. Nos da una esperanza ya que es una herramienta de protección importante”, expresó.

Cabe destacar que el jueves 24 de diciembre, se distribuyeron en la Región Metropolitana 420 dosis: 280 al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), 70 al Hospital San José, y 70 al Hospital Metropolitano.

Ayer 25 de diciembre, se continuó con el proceso de inoculación en la Clínica RedSalud Santiago (ex Clínica Bicentenario), El Carmen de Maipú y el Hospital de Talagante.

Asimismo, se continuó la vacunación en el Hospital San Borja Arriarán, HUAP (ex Posta Central) y la clínica UC CHRISTUS de Marcoleta. Luego, prosiguió la entrega de dosis en la Clínica Dávila, Clínica Ensenada, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (J.J. Aguirre) y los hospitales San José y San Juan de Dios.

También se incluyó al Hospital de Carabineros, el Hospital del Salvador, el Hospital del Tórax, las clínicas Santa María e Indisa, el Hospital Metropolitano, las clínicas Alemana y Las Condes y el Hospital Militar.

El último recorrido se dirigió al sur de la capital, partiendo su ruta con los hospitales Barros Luco, Padre Hurtado, El Pino y El Parroquial. Se continuó con los hospitales Sótero del Río, Eloísa Correa, la Clínica Bupa y el Hospital Luis Tisné.

