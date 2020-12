Madre de María Isabel Pavez en velorio: “No quiero que quede en la impunidad y él tiene que pagar en esta tierra”

Este sábado se realizó el velorio y posterior funeral de la joven de La Florida que apareció asesinada el pasado 23 de diciembre, María Isabel Pavez.

En la ocasión y rodeada de amigos y familiares, su madre Lorena Zamora, pidió justicia y agradeció la ayuda recibida para encontrar el cuerpo de la estudiante de Obstetricia.

“Siento un dolor tremendo, que en la vida se me va a quitar. Soy de las personas que ando con una sonrisa y tomo la parte positiva de todo, pero en estos momentos no, no lo acepto. Y esto simplemente no quiero que quede en la impunidad y él tiene que pagar en esta tierra”, dijo a los presentes respecto del ex de María Isabel, un joven mexicano que se encuentra prófugo de la Justicia.

Recordemos que la desaparición de la estudiante se produjo el pasado 17 de diciembre, cuando salió de su casa en La Florida para supuestamente encontrarse con alguien a quien había conocido en una aplicación de citas. Eso fue lo que les dijo la joven a sus amigas, sin embargo, a su madre le señaló que su salida era para reunirse con su expareja.

Su cuerpo fue encontrado la noche del miércoles 23 al interior de un departamento en un edificio de Santiago Centro, el que finalmente resultó ser el domicilio de su exnovio, Igor Yaroslav González González.

“Quiero que cuando llegue a juicio, el juez o jueza haga su trabajo. Nadie quiere vivir así”, agregó la mujer.

La madre de María Isabel dijo que “quiero agradecer a todos, especialmente a la televisión, porque si no aparecen en fiscalía, yo no habría tenido nada que hacer en este caso, porque no tengo contactos. Dios ha puesto a personas en mi camino”.

Igualmente, envió un saludo a los funcionarios de la PDI. “Ellos hicieron su trabajo espectacularmente bien. Ellos ni siquiera descansaron. Son aperrados con sus trabajos”, sostuvo.