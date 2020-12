Denuncian que alcalde Sharp no entregó subvención a Bomberos de Valparaíso

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) denunció que los fondos comprometidos por la Municipalidad de Valparaíso para entregar como subvención al Cuerpo de Bomberos porteño para el año 2020, no fueron pagados como tampoco la entrega de 2 camiones aljibes en comodato.

Esto a pesar de que el concejo municipal del puerto aprobó tanto la subvención como el comodato, según los antecedentes recogidos por el parlamentario, quien calificó el hecho como “gravísimo y que demuestra que las prioridades del alcalde Sharp son otras”.

“Los bomberos de Valparaíso aún están esperando la subvención prometida por el alcalde Sharp, la que no llegó pese a que estamos terminando el año 2020. Tampoco le entregó los dos camiones aljibes en comodato que se comprometió para este año; y para variar les endosa la culpa a otros, ahora al concejo municipal, que ya aprobó ambos tópicos hace varios meses”, afirmó Urrutia.

El diputado UDI añadió que “como en todo, ¿Qué está esperando el alcalde Sharp para ayudar a los bomberos con lo prometido? Estamos entrando en la etapa más dura de incendios, donde hace un año vivimos una tragedia en Valparaíso donde cientos de casas se quemaron y la institución es la que permanentemente necesita ayuda, y más por estos días donde la probabilidad de un siniestro es tremendamente alta”.

“Después es sumamente fácil salir criticando y pidiendo apoyos cuando lo comprometido no lo cumple en lo más mínimo, y más aún con los bomberos de Valparaíso. Son $100 millones urgentes para permitir su operación y que fueron prometidos además de aprobados por el concejo municipal”, complementó.

El legislador aseguró que “esto deja en evidencia que las prioridades del alcalde de Valparaíso es despilfarrar recursos municipales en sus operadores políticos que debe mantener y en asegurar los puestos a los apitutados del Frente Amplio”.

Urrutia indicó que esto “significa una merma muy grande para ciudad, y no en entregar ayudas a quienes realmente lo necesitan, aportan significativamente a la comuna, no tienen excusas para recurrir a una urgencia en forma gratuita y desinteresada a diferencia de los amigos del alcalde que además de abusar de los recursos municipales, no han significado ningún aporte en estos 4 años de nefasta administración”.

El parlamentario emplazó al alcalde Sharp a “darse cuenta del error que está cometiendo y les entregue esa subvención comprometida y aprobada a bomberos además de los camiones aljibes en comodato”.

“En caso contrario, quedaría una vez más en evidencia que las prioridades de esta administración no es la ciudad ni su gente, sino que simplemente abusar de los recursos municipales para potenciar un nefasto y trasnochado proyecto político, del cada día más venido a menos Frente Amplio”, sentenció.

Agencia Uno.