Se mantiene prófugo: Él es Igor González, único sospechoso en el femicidio María Isabel Pávez

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa trabajando para dar con el paradero de Igor Yaroslav González González, único sospechoso en el femicidio de la joven María Isabel Pávez. El sujeto —quien fue ex pareja de la víctima— se mantiene prófugo de la justicia.

Es necesario destacar que en la última jornada se viralizaron en redes sociales una serie de imágenes del hombre. Según indicó la hermana de la fallecida los datos que se tienen del individuo (de nacionalidad mexicana) son escasos ya que habría ingresado a Chile por un paso no habilitado.

Pese a lo anterior, señaló que una característica para identificarlo es que tiene una catarata en su ojo derecho, la cual se cubre constantemente con el pelo. Esto junto a un tatuaje de cruz en uno de sus brazos.

Igor es un sujeto peligroso, así que si tienes algún dato de su paradero comunícate a la brevedad con Carabineros o PDI.

Revisa las imágenes del sujeto a continuación:

El último adiós a María Isabel

Durante la jornada del sábado se realizó el velorio y funeral de la joven de La Florida, cuyo cuerpo fue encontrado al interior del domicilio de sospechoso —ubicado en Santiago Centro— el pasado 23 de diciembre.

Lorena Zamora, madre de la víctima, pidió justicia y agradeció la ayuda recibida para encontrar el cuerpo de la estudiante de Obstetricia.

“Siento un dolor tremendo, que en la vida se me va a quitar. Soy de las personas que ando con una sonrisa y tomo la parte positiva de todo, pero en estos momentos no, no lo acepto. Y esto simplemente no quiero que quede en la impunidad y él tiene que pagar en esta tierra”, dijo la madre en la instancia.

La desaparición de la joven se registró el 17 de diciembre, cuando salió de su casa para reunirse con su expareja.