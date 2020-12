“Están y andan desatados”: “Chamagol” sufrió el robo de su auto tras una “encerrona”

El exjugador de Colo Colo y actual comentarista del CDF, Sebastián González, sufrió el robo de su auto tras una “encerrona”, acontecida durante la noche de este domingo en Quilicura,

Según relató el mismo “Chamagol” en su cuenta de Twitter, “después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago. Encerrona con violencia, me robaron todo pero estoy bien, físicamente no me pasó nada.

“Están y andan desatados. Dos horas después encontraron el auto chocado”, agregó. El vehículo fue encontrado en la Autopista Nororiente con la Ruta 5 Norte, en Lampa.