Exfiscal Chahuán por proyecto contra el crimen organizado: “Es una buena intención, pero no va a servir”

Sabas Chahuán, abogado penalista y ex Fiscal Nacional, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al proyecto de ley presentado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que busca endurecer las penas contra el crimen organizado.

“Es una buena intención, pero no va a servir de nada o muy poco. Pueden ser valiosas estas herramientas de investigación como los agentes encubiertos, pero ya existen y lamentablemente tienen falencias“, sostuvo.

“Creo que va a quedar en una declaración de buenas intenciones y no va a servir, porque las leyes que actualmente tenemos no se están aplicando bien”, complementó la ex autoridad penal, quien reiteró su llamado a modificar el Código Penal. “Si vamos a modificar la ley penal, vengo diciendo hace más de 10 años que modifiquemos el Código Penal entero que es de 1874“, expresó.

Chahuán, además, “hizo un llamado” al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que “aproveche su experiencia” en materia ciudadana debido a su anterior rol de alcalde. “Hay que aprovechar que el ministro del Interior es un tipo que tiene experiencia en terreno, pero están haciendo modificaciones dogmáticas que no van a funcionar porque la mitad ya existe en la ley. Valoro la intención, y digo que aprovechen la experiencia (de Delgado) que ha estado donde las papas queman en Estación Central“, cerró.