Presidente de gremio hotelero: “Estamos pidiendo que podamos trabajar, y para eso necesitamos desplazamiento desde la fase 2”

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalida, afirma que la industria corre peligro si es que no se flexibilizan las medidas del plan “Paso a paso” en cuanto a los desplazamiento, y también por la falta de ayuda económica.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el dirigente gremial indicó que las reservas tuvieron un impacto entre 70% y 75% cuando el Gobierno anunció el retroceso de fase 2 en la Región Metropolitana, “en una forma que nosotros todavía no nos deja de llamar la atención, porque habían algunas comunas que estaban a punto de pasar de fase 3 a 4, o de 4 a 5, y de repente todas pasan a fase 2 (Transición). Yo entiendo que hayan habido comunas más complicadas, pero no toda la R. M.”.

En ese sentido, dijo que para su sector “es tremendamente incierto lo que va a pasar, ojalá el gobierno haya escuchado lo que hemos venido diciendo, ene el sentido de liberar el movimiento interregional desde la fase 2 en adelante”.

“Nuestro llamado ha sido muy responsable en señalar que en nuestra industria la gente no se va a contagiar, los protocolos que hemos establecido son de alto estándar (…) la personas deben viajar tranquilas y confiadas en que van a recibir un servicio y experiencia segura en cualquier establecimiento de alojamiento. No es aquí donde vamos a tener contagios, a lo mejor los contagios se dan porque hay falta de cuidado en cuanto a las medidas de autocuidado, ahí hay que ser super enfático”, recalcó, agregando que hay que aprender a vivir con el Covid-19 porque no se puede estar en permanente confinamiento.

“Lo que nosotros ahora estamos pidiendo es que podamos trabajar, y para eso necesitamos desplazamiento entre fases, fase 2. De otro modo, se corre el altísimo riesgo que la industria por completo pueda desparecer, estamos viviendo una situación muy critica. Llevamos 10 meses de cero ingreso, sin mencionar los meses previos que nos afectó el estallido de violencia”, señaló Fuenzalida.

Junto a ello, “necesitamos mucha ayuda directa, económica. Seguimos pagando patentes, contribuciones, en circunstancias que no podemos operar, todo producto de órdenes de la autoridad. Entendemos que la medida de salud son necesarias, pero como somos una industria afectada directamente, probablemente la más afectada, de todas maneras nos parece lógico que el Estado asuma ese costo que nos está traspasando. No es justo que nuestra industria esté pagando ese costo solita”.