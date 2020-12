Transporte público tendrá horarios especiales en víspera del Año Nuevo

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, detalló el plan especial de transporte público que regirá este 31 de diciembre con motivo de Año Nuevo.

Hutt llamó respetar las indicaciones de la autoridad sanitaria en relación a los aforos permitidos, y detalló que este jueves 31 de diciembre el sistema de transporte público extenderá su funcionamiento con la aplicación de horarios especiales de operación.

De esta forma, al igual como en navidad, “este 31 de diciembre, los buses del sistema Red operarán con despachos hasta las 22:30 horas y, aquellos recorridos que circulan en ejes estructurantes, tendrán despachos entre las 00:00 y las 00:30 horas. En el caso de Metro y Metrotren Nos, ambos funcionarán hasta las 23:00 horas”, informó la titular del MTT.

La jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Paula Flores, planteó que “las exigencias para los viajes dada la pandemia están siendo fuertemente fiscalizadas en carreteras, terminales y aeropuertos”.

“Pese a estas restricciones, nuestros inspectores están reforzando los controles a buses interurbanos y rurales para que quienes puedan y deban trasladarse en esta víspera de Año Nuevo, lo hagan con servicios que cumplan con los aspectos sanitarios y con las condiciones técnicas y de seguridad que exige la norma”, agregó.

En tanto, el secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna, detalló los requisitos que deben cumplir las personas que requieran viajar dentro del país.

“Hay que revisar el estado de la comuna de origen y destino. El movimiento entre regiones sólo se permite entre comunas que estén desde el Paso 3 en adelante. Para comunas que estén en fase 1 ó 2, sólo se permiten viajes por motivos laborales, para lo que deberás presentar un permiso único colectivo o un permiso temporal individual para la asistencia a funeral de familiar directo o tratamiento médico”, precisó.

En este sentido, recalcó que “quienes no cumplan con estos requisitos no podrán abordar el vuelo, por lo que llamamos a actuar con responsabilidad y a evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios”.

Asimismo, Mackenna precisó que producto de los controles sanitarios en aeropuertos, se recomienda llegar con dos horas de anticipación a la hora de embarque para vuelos nacionales y tres para los internacionales