Exministro de Salud Emilio Santelices sobre el cierre de fronteras: “El virus iba a llegar de todas maneras”

El exministro de Salud, Emilio Santelices, desestimó las críticas contra el Gobierno por la llegada de la variante del Covid-19 a Chile, que apuntan a que las fronteras deberían permanecer cerradas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el médico indicó que “esas críticas no tiene ningún sustento, los virus no tienen fronteras. Pasa a ser absurdo un planteamiento de esa naturaleza. El virus iba a llegar de todas formas, de tal forma que decir algo así tiene otras intenciones y no vale la pena profundizar en ello”.

En esa misma línea, se cuestionó que, bajo ese planteamiento, “tendríamos que aislarnos de forma absoluta, que no entrara ninguna persona, ningún objeto. Uno no puede pedir lo imposible y en eso uno tiene que ser súper serio“.

“Yo creo que las autoridades han tomado las medidas en función de los antecedentes que ellos tienen y lo que corondel ahora es apoyar, proponer iniciativas que nos permitan ir perfeccionando lo que hemos ido aprendiendo (…) y no anteponer una critica permanente frente a cualquier medida, porque aquí si duda que hay una serie de situaciones que son desconocidas, pero nos enfrentamos muchas veces a actores que lo primero que anteponen es una critica, como si ellos tuvieran una verdad cierta de cómo se deben resolver las cosas, ese no es el camino”, criticó.

Además, dijo que hay que reconocer que en Chile “tenemos enormes capacidades, y lo ha demostrado el hecho de que luego de un año somos los primeros pises de Latinoamérica que comenzamos a vacunar, comenzamos a vacunar antes que la comunidad europea, entonces eso representa un valor que tiene nuestro país”.

Junto con valorar la capacidad de las autoridades sanitarias y políticas, así como el del sistema de salud, Santelices señaló que “eso hay que mirarlo y hay que decirlo con claridad y con fuerza, porque de lo contrario caemos en una mezquindad que la gente tampoco valora”.

En cuanto a los errores, el exministro dijo que en un principio se pudo reforzar el trabajo desde la atención primaria con los municipios, que es una “lección que ya aprendimos”. Otro punto débil entender a la comunidad “la condición de riesgo que para muchos no ha sido lo suficientemente persuasivo”.