Reportan tacos kilométricos en salidas de la Región Metropolitana en vísperas de Año Nuevo

Desde las 18:00 horas, comenzaron a operar los diferentes cordones sanitarios en las salidas de la Región Metropolitana. En ese sentido, a esta hora, se reportan tacos kilométricos en los diferentes accesos de Santiago en vísperas de Año Nuevo.

En la Ruta 68, que va en dirección hacia el litoral central del país, los usuarios a través de redes sociales reportaron un taco kilómetrico, esto porque está funcionando uno de los cortes de fiscalización de la Autoridad Sanitaria.

En tanto en la Ruta 5 Sur como la 5 Norte, los twitteros informaron que, en algunos momentos, la congestión bordea las dos horas para poder avanzar por dichas vías.

La Autopista del Sol, a través de sus redes sociales, también informaron que presentan una alta congestión vehicular por los cordones sanitarios.

En la Ruta 5 Sur hay un taco de dos horas; hoy controlan lo que no han hecho en el resto del año. De Santiago a Temuco no hay control en la ruta hace 3 meses; lo de este fin de semana es solo un show mediático. Si van a hacer la pega háganla siempre y no solo cuando hay cámaras.

— Juan Andres (@juansilvaguerra) December 30, 2020