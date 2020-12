Autoridades supervisaron cordón sanitario en la Región Metropolitana

Las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sobrevolaron la Región Metropolitana junto a la jefa de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Marcela González, para supervisar el cumplimiento del cordón sanitario que rige desde ayer jueves, y hasta el próximo 2 de enero a las 05:00 horas.

También se fijaron cordones sanitarios en el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas, Gran Valparaíso y la región de Valparaíso. Esto significa que sólo pueden entrar o salir de estas zonas quienes tengan salvoconducto para tratamiento médico, funeral de familiar, o permiso único colectivo para actividad esencial.

La subsecretaria Martorell advirtió que las personas que no cumplan con la normativa e intenten salir sin alguno de estos permisos serán devueltos y arriesgan sanciones.

Además, anunció que “habrá a nivel nacional un despliegue de alrededor de 5 mil carabineros más policías de investigaciones y Fuerzas Armadas. Se están fiscalizando los Cordones Sanitarios, además de todas las aduanas sanitarias a nivel nacional”.

Tras el sobrevuelo, la general Marcela González señaló que se evidenció un bajo flujo en las rutas, pero “en la ruta 5 Sur tenemos una congestión importante por aquellas personas que todavía insisten en salir de la Región Metropolitana”.

La general también informó que desde se decretó la fase de Transición para la región, “llevamos más de 11 mil vehículos devueltos y solo hoy se devolvieron mil. Por lo que el llamado es que la gente se informe, se cuide y no intente viajar si no tienen el permiso, porque estamos controlando a todos los vehículos”.

Por su parte, la subsecretaria Paula Daza hizo un llamado a ser prudentes en esta celebración y respetar todas las restricciones y recomendaciones entregadas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del COVID-19.

“Esta noche se celebra el comienzo del año 2021 y todos tenemos el deseo y la esperanza de que sea mejor que el 2020. Este ha sido uno de los años más duros que le ha tocado vivir a muchas familias y hay que dejarlo ir, pero debe ser con la mayor responsabilidad posible ya que lo que hagamos hoy repercutirá en el número de casos de los próximos días y semanas. No debemos relajarnos con las medidas de autocuidado”, afirmó.

Además, recordó que los aforos máximos para estos encuentros son 15 personas en las comunas que están en transición, es decir toda la Región Metropolitana, 20 personas en Preparación y 30 en Apertura inicial.

También, están totalmente prohibidas las fiestas en todo el país, desde las 20:00 horas de hoy, hasta las 05:00 horas del sábado 2 de enero, independiente de la etapa en la que se encuentre la zona.

Hoy el toque de queda será entre las 02:00 y 07:00 horas en todas las comunas en Paso 2, 3 y 4. Mientras que las comunas en cuarentena mantienen el toque de queda entre 22.00 y 05:00 horas.

“No están permitidas las fiestas de toque a toque. Tenemos diversa información que nos ha llegado respecto a posibles eventos que se estarían intentando realizar hoy. Toda la información fue entregada al Ministerio Público, se han hecho las respectivas denuncias. Vamos a estar previniendo que ocurran y si ocurren estaremos fiscalizando. Esa fiscalización significa sanciones sanitarias que pueden alcanzar multas de 50 millones de pesos y también penas privativas de libertad, sobre todo para los organizadores”, agregó la subsecretaria Martorell.

Daza también entregó recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus durante la celebración de Año Nuevo.

“Es fundamental que no realicen reuniones de muchas personas, ojalá sea al exterior o en lugares ventilados y siempre manteniendo el metro de distancia entre los asistentes. Deben sacarse la mascarilla solo para comer. Los alimentos no se deben compartir de un mismo recipiente, deben estar porcionados. Recomendamos marcar los utensilios y vasos para no confundirlos y botar de inmediato las servilletas luego de usarlas”, concluyó.