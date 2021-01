Viña del Mar: Mujer saltó de la ventana para escapar de golpes de su pareja en Año Nuevo

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se vivió en Viña del Mar este Año Nuevo, situación que afectó a una chilena de 57 años.

Según contó el hijo de la víctima a La Estrella de Valparaíso, la mujer tuvo que saltar por la ventana de su casa, huyendo de su actual pareja, a quien conoció a través de redes sociales.

“En la mañana (ayer) mi prima llegó gritando ‘oye este h… le pegó a tu mamá’. Me vestí, fui a la casa y le había dado golpes de puño en la cara, tenía los dedos marcados porque la estaba estrangulando. Yo estaba ciego, pero me controlé y esperé que llegara Carabineros. Ellos lo esposaron, él se dejó y decía ‘tú estás equivocado, esto no es lo que parece’”, dijo.

“La tenía amenazada con que si denunciaba, iba a matar a sus hijo, a su mamá, a sus nietos, le decía ‘yo te voy a dar donde más te duele’, que él era un ser de luz, que otra mujer lo había engañado y que todas eran iguales. Ella no lo dejaba porque decía que se amaban, entonces había mucha violencia sicológica”, agregó.