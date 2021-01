Autoridades llaman a intensificar medidas de prevención contra incendios forestales

El intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, junto a otras autoridades regionales, recorrieron los accesos a la precordillera de la Provincia de Talca reforzando las medidas de prevención contra incendios forestales y llamando a la población a ser responsables con el uso del fuego.

La máxima autoridad regional indicó: “No nos podemos relajar, hoy quisimos hacer un doble trabajo en el sector El Sauce camino a San Clemente, en primer lugar, ser muy rigurosos con la fiscalización de las personas que están en Fase 2 y quieren trasladarse a los sectores precordillenaros, ellos no pueden hacerlo, Fase 2 es cuarentena durante el fin de semana y lo deben respetar”.

“Por otro lado, reforzar la prevención de incendios forestales. Somos una región que ha sufrido mucho por los incendios forestales. Ayer tuvimos 10 focos de forma simultánea, gracias al trabajo de Conaf hoy amanecimos sin incendios, pero tenemos que ser muy rigurosos, porque las condiciones climáticas son muy propensas a que tengamos muchos incendios forestales”, agregó el intendente Prieto.

El director regional de Conaf, Marcelo Mena, explicó que “Estamos frente a un fin de semana muy complejo debido a las altas temperaturas y a la velocidad del viento y principalmente, por la candidad de combustible fino seco con una bajísima humedad relativa. Esto significa que frente a cualquier acción de descuido, negligencia o intencionalidad vamos a tener un incendio forestal muy violento”.

Por su parte el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, señaló; “Nosotros insistimos que acá hay dos contigencias, primero la contigencia sanitaria y segundo, los incendios forestales. Este 2021 queremos que sea distinto, el año 2020 nos tocó vivir un incendio en el sector de Aguas Verdes en Molina, donde vimos con rabia e impotencia cómo se quemaban hectáreas de bosque nativo y de bosque productivo, con lo que significa el daño para la flora y la fauna, así que este año no queremos que eso ocurra, y por eso estamos llamando a la prevención”.

Por último, el Gobernador de Talca, Jaime Suárez, indicó: “Estos días hemos tenido altas temperaturas en la región y particularmente en la provincia. El llamado a todos a prevenir los incendios forestales, a no hacer fogatas, a no dejar basura en los lugares donde pasean. No sólo debemos cuidarnos del covid, también de evitar que se produzcan tragedias como un incendio forestal”.