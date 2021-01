Cadem: Aprobación del Presidente Sebastián Piñera se mantuvo en 17%

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la aprobación del Presidente Sebastián Piñera se mantuvo en un 17%, al igual que el estudio dado a conocer la semana pasada.

La desaprobación del jefe de Estado también se estancó en un 70 por ciento. Un 7% no aprueba ni desaprueba, mientras que un 6% no sabe o no responde.

En cuanto a temas valóricos, un 74% de las personas encuestadas se mostró a favor de que las parejas homosexuales tienen derecho a casarse o contraer matrimonio.

Además, un 74% está de acuerdo con la ley de aborto en tres causales, un 72% respalda la eutanasia, un 67% que una persona mayor de edad pueda cambiar su identidad de género por una sola vez, y un 61% que las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar un hijo/a.

Con respecto a las próximas elecciones presidenciales, a un 7% le gustaría que Daniel Jadue fuese el próximo Presidente de Chile, seguido por Joaquín Lavín (5%), Evelyn Matthei (5%) y Sebastián Sichel (5%).

Sin embargo, ante la consulta: ¿Quién cree Ud. que será la o el próximo presidente/a de Chile?, las preferencias son encabezadas por Lavín (13%), seguido de Jadue (7%), Mattehi (5%) y Sichel (3%).