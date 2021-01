Subsecretario Dougnac constató inició de vacunación contra el COVID-19 en Los Ríos

La Técnico en Enfermería, Jesica González, funcionaria de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Base de Valdivia, fue la primera persona en recibir en Los Ríos la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer/BioNTech, cuyas dosis arribaron a la región este lunes 4 de enero.

El primer proceso de inoculación en Valdivia, del que fueron parte también el enfermero Marcial Bastidas y la Auxiliar de Servicio de la UCI Adulto, Andrea Silva, contó con la presencia del subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Alberto Dougnac; la seremi de Salud de Los Ríos, Regina Barra; el director del Servicio de Salud de Valdivia, Víctor Jaramillo y el intendente de Los Ríos, César Asenjo.

Las dosis trasladadas por vía aérea fueron recepcionadas en el Aeródromo Las Marías bajo estrictas medidas de seguridad y apoyo de Carabineros y PDI, para luego ser trasladadas al Hospital Base de Valdivia y Clínica Alemana, según el protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

En la oportunidad, Dougnac señaló que “este es un momento de esperanza, de luz. Sin embargo hay que tener presente que esta batalla aún no se ha ganado, sólo estamos dando un paso para controlar este flagelo”.

“En esta región las cifras han ido en aumento, por lo tanto, hago un llamado a las personas a que se cuiden. Agradezco a quienes se vacunaron, que tuvieron la gentileza de ser un testimonio para toda la población general de lo importante que es someterse a este proceso de vacunación”, agregó.

El subsecretario detalló que “para este proceso priorizamos al personal de salud, a quienes trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego continuaremos con pacientes críticos y personal clínico para luego dar paso a la población en general”.

Jesica González, Tens desde hace 10 años del Hospital Base de Valdivia, fue la primera en recibir la dosis de vacuna contra el Covid-19, agradeció la oportunidad.

“Desde que supe que íbamos a tener el privilegio de ser vacunados, no lo dude ningún minuto, obviamente por mí y mi familia que juega un rol súper importante en mi carrera. Es una oportunidad que me tiene muy contenta, ojalá todos tengan la posibilidad que estamos teniendo nosotros en este momento. Lo único que puedo pedir, es el cuidado, el distanciamiento, si no es necesario salir, no salgan. Gracias por la oportunidad”, sentenció.

Agencia Uno