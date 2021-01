Arturo Zúñiga: “Creo que hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia por sacar pequeños réditos políticos”

El exsubsecretario de Redes Asistenciales y actual director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Arturo Zúñiga, analizó el actual escenario del país frente a la pandemia y el alza de casos de Covid-19 en los últimos días.

En entrevista con La Tercera, Zúñiga valoró que hayan puestos cuarentena durante los fines de semana de forma tan temprana frente a una nueva ola, aunque afirma que “no se está logrando que la gente se quede encerrada”.

“Hay que buscar otras metodologías. Por ejemplo, en otros países se habla de la estrategia de burbuja: reuniones con un determinado grupo de personas, familia, oficina”, explicó.

Aunque indica aún no hay conclusiones, Zúñiga señaló que “creo que las cuarentenas son más dañinas versus los años de vida perdidos por las patologías no atendidas. La experiencia en otros países ya nos ha dado algunas luces acerca de cuáles son las estrategias más convenientes y pareciera ser que las cuarentenas no logran lo esperado. ¿Quién explica lo que sucedió en Magallanes? Estuvieron en cuarentena desde el 15 de agosto y resulta que hasta el día de hoy siguen teniendo una alta tasa de casos activos. Al no respetarse la medida, deja de ser útil”.

En ese sentido, dijo que “ha habido mucha mezquindad” en la transmisión del mensaje por el bien común. “Creo que hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia, por sacar pequeños réditos políticos”, señaló.

“Se nos trató de antidemocráticos cuando planteamos la posibilidad de que el plebiscito no se iba a poder realizar en abril. O cuando nosotros queríamos posponer la cuarentena y los alcaldes querían la cuarentena total en el país no habiendo vacunado a la población ni siquiera por influenza. Si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra esas recomendaciones, estaríamos en graves problemas“, criticó el exsubsecretario.

“Hay personas que se han aprovechado de esta situación, no han actuado con la responsabilidad del cargo que tienen, ya sea cargo público, privado o gremial”, concluyó sobre el tema.