Evelyn Matthei confirma que se postulará a la reelección de la comuna de Providencia

Tras el anuncio de la próxima candidatura presidencial de Joaquín Lavín, Evelyn Matthei aseguró su reelección como alcaldesa de Providencia, en el marco de las próximas elecciones de abril.

Al respecto, la jefa comunal aseguró que ya está inscrita en la papeleta. “Yo he decidido que realmente adoro Providencia y que, por lo tanto, voy a la reelección, yo ya me inscribí, sabiendo que Joaquín no se iba a inscribir y esa ha sido una decisión totalmente consciente”, dijo.

En cuanto a la candidatura oficializada por Lavín, Matthei le ofreció su completo apoyo. “Quiero desearle de verdad, de corazón, a Joaquín lo mejor. Nosotros tenemos una relación de fair play, de cariño y, por lo tanto, lo primero que quiero valorar es que esa relación de fair play hizo que yo en realidad estuviera enterada de esto y por lo tanto cada uno ha tomado su decisión con pleno conocimiento”, señaló.

Sobre su candidatura, Matthei indicó que en abril se verá “qué es lo que pasa”. Además, enfatizó en la idea en que solamente saldrá del mandato de Providencia si “la ciudadanía decide que yo debiera acceder a otro puesto más alto”.