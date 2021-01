Ministro Allamand sobre nueva Asamblea de Venezuela: “El proceso electoral fue un proceso fraudulento que careció de todo tipo de garantías”

En “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, habló sobre la investigación que se está realizando en cuanto a un posible quiebre en los protocolos, tras el brote de contagios de Covid-19 en la Antártica.

Al respecto de los contagios en la base Bernardo O’Higgins, Allamand afirmó que previo a dicha situación se activaron todos los protocolos para evitar la llegada del virus al continente. “Replegamos el personal que se encontraban en bases científicas hacia Bahía Fildes, inmediatamente enviamos un avión con personal sanitario de la Seremi de Magallanes para que le tomaran un PCR a todas las personas que estaban en Bahía Fildes, ahí apareció una persona que estaba infectada, esa persona fue evacuada inmediatamente de la Antártica hacia Punta Arenas (…)”, dijo.

Sin embargo, reconoció que hubo un quiebre en el protocolo, el cual se encuentra en investigaciones y sumarios por parte del Instituto Antártico Chileno (INACH), Cancillería y el Ministerio de Defensa. “La clave de la investigación son las siguientes: las vías de transporte que se dan hacia la Antártica (…) Lo que se está haciendo es precisamente investigar la trayectoria de esos buques, por ejemplo, dónde se detuvieron, dónde tuvieron rotación, si la rotación que subió a esos buques había efectivamente realizado la cuarentena con los grados de exigencia que exigía el protocolo que había impuesto la Cancillería, etc”.

No obstante, y a pesar del brote, el ministro fue enfático en que la información disponible hasta hoy indica que no hay ningún contagio en el continente.

Crisis venezolana y postura de Chile

Frente a la Nueva Asamblea Nacional instalada en Venezuela, Allamand señaló que la postura del Gobierno es no reconocerla. “Ha sido particularmente claro en no reconocer esta asamblea que ha querido instalar ayer el dictador Maduro, y no se le reconoce por una razón muy simple: porque el proceso electoral en la cual esta se generó fue un proceso fraudulento que careció de todo tipo de garantías”, dijo.

De acuerdo con la oposición venezolana, el ministro insistió en que están instándolos a “unos grados mayores de cohesión”, ya que si se encuentran separados, eso hace “más fácil la tarea de la dictadura”.

Allamand enfatizó en que la solución a la crisis venezolana debe ser “una solución política, tiene que ser una solución constitucional, no tiene que ser una solución de fuerza”, generando una estrategia que reagrupe a la comunidad internacional y a la oposición interna.