Evelyn Matthei está indignada por fiestas en Cachagua e irresponsables “hijitos de sus papás”: “Ojalá les pasen una multa horrorosa”

Profundamente indignada dijo estas la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por las fiestas clandestinas ocurridas en Cachagua, y por las que el Gobierno presentó querellas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, fustigó a los participantes de estos “carretes” al ser “jóvenes que tienen acceso a educación, acceso a padres que debieran saber más justamente por la educación y los privilegios que tienen”.

“Cuando uno piensa en todos los médicos que han muertos, los tens, todo el personal de salud que ha estado expuesto, que están agotados, yo los he visto lo agotados que están, para que esta tropa de irresponsables e hijitos de sus papás empiecen a hacer estas tonteras y nos expongan a todos, pero sobre todo expongan a la gente que trabaja en salud, mira, es que te juro que me baja una indignación que no te puedo contar”, recalcó la también candidata presidencial.

“Ojala les pasen una multa horrorosa y, además, ojalá los manden a trabajar con gente que se está tratando de recuperar del coronavirus, o sea que vean realmente la miseria humana que ellos acusan, la pena que causan, las tragedias que causan con su irresponsabilidad”, señaló molesta.

Además, la autoridad apuntó contra los padres de los jóvenes. “Espero que los papás salgan a decir algo, esos cabros de miércole no se mandan solo, dónde está el papá, dónde está la mamá, dónde está la familia que dijo algo, que se proeucupó de algo, ¿no sabían dónde estaban sus hijos acaso? Quién fue el que organizó eso, quién fue el irresponsable de miércole que organizó eso”.

“Ojalá que mucha gente nos acompañe en esa indignación y empecemos cambiar ese tipo de comportamiento”, concluyó.