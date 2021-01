Presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, por últimos hechos en La Araucanía: “Esto es terrorismo dirigido por el narcotráfico y la autoridad lo sabe”

El presidente de la Sociedad Nacional Agricultura, Ricardo Ariztía, declaró estar “destruido, angustiado, molesto” por los últimos hechos ocurridos en la Región de La Araucanía, en donde un agricultor fue asesinado y un policía resultó muerto tras un operativo antidrogas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Ariztía señaló que “lo que ha sucedido ayer no es un hecho fortuito, con el caso de Orwal Casanova, es otro más de los tantos que habíamos tenido durante la semana anterior y anterior, donde vienen comunidades mapuches demarcando terrenos, y tomándose propiedad, construyendo adentro de propiedades privadas y el gobierno no hace nada, habiendo hecho todo las correspondientes denuncias”.

Sobre lo ocurrido, el líder de la SNA dijo que Casanova era “un agricultor tradicional, de trabajo, quien llegó cuando le avisaron cuando se estaba demarcando su propiedad, y reaccionó, desconozco el resto del hecho”.

“Llegó en un vehículo, se baja y a los pocos minutos es asesinado por un comunero y el resto no lo puedo comprender que todavía no estén detenidos, si los comuneros todos saben de qué comunidad son y vamos a tener otro caso más donde vemos las clásicas querellas contra resulten responsables y ahí termina la responsabilidad del gobierno, como diciendo yo ya hice mi tarea”, añadió.

Además, dijo que los agricultores se sientes abandonados por el Estado. “Hemos hablado con el delegado del gobierno, Cristián Barra, está haciendo una, aparentemente, buena gestión, en términos de control de cosecha, pero para controlar el robo de la cosecha de comuneros mapuches, o de atentados terroristas, amenazas de incendios”, dijo.

En este sentido, dijo que “por supuesto” que existe terrorismo en La Araucanía. “Las comunidades mapuche en general son pacíficas, pero cuando ven que se pueden tomar un predio, se lo toman. Tienen otra cultura en ese sentido, y muchas cosas las respetamos, las cosmovisión del pueblo mapuche, pero cuando ya no se actúa, cuando todo es permisivo, vamos tomando tierras, causando daño. Hace cuatro días botan 12 postes de línea de alta tensión en la carretera de Collipulli, y no tenemos como resguardar yodas estas cosas y paralizando al economía del país”.

“Esto es terrorismo, y esto es terrorismo dirigido por el narcotráfico y la autoridad lo sabe, ponerle otros calificativos más suaves por otra razón no tiene sentido”, enfatizó.

Pese a tu visión crítica con las autoridades, Ariztía reconoce que esto no culpa del Gobierno que “ha hecho esfuerzos, y se lo reconocemos. Pero se ven entrampados en leyes que están rechazadas. Hace dos o tres días se rechazó la ley del robo de la madera, inconcebible”.

“Con quien tengo mucha confianza es con el director de la PDI, yo tengo mucha confianza de que él sí que no va aguantar de que maten a un funcionario de institución, porque son mucho más duros en ese sentido, y espero que ahí tenga una reacción esto (…) No me diga que es imposible saber los nombres de los implicados y los nombres los saben, y mucha gente lo sabe y no se atreve a decirlo, obviamente por las consecuencia que hay, porque si llega hablar y la policía no actúa, porque no se atreven por razones de orden político y seguimos en esto hasta que haya otra y otro asesinado“, criticó Ariztía.