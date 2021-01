Pablo Longueira renunció a la UDI: Acusó falta de apoyo en su candidatura a constituyente

El excandidato presidencial, Pablo Longueira, anunció su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI). El exministro denunció falta de apoyo por parte del partido al que regresó hace unos meses para anunciar su candidatura.

“Después de una oscura maniobra realizada el último día que se cerraba la inscripción de las candidaturas en la elección interna del partido, que me impidió ser candidato a la presidencia de la UDI, le solicité a mis abogados que estudiaran si existía alguna inhabilidad para ser candidato a la Convención Constiutuyente“, manifestó en una carta.

Según el exministro, la semana pasada recibió “un informe que contó con la consulta de destacados constitucionalistas y abogados especialistas en materia administrativa, los que concluyeron que la reforma era clara en el sentido que solo están excluidos aquellos que hayan perdido la ciudadanía“.

“La Reforma Constitucional permite ser candidato a la Convención a aquellos que, sin haber sido condenados, ya que aún no han podido ejercer el derecho a defender su inocencia en un Juicio Oral, hayan perdido el derecho a sufragio por estar acusados con una pena aflictiva. Ese es mi caso”, añadió.

El pasado 6 de enero presentó la solicitud para invalidar su afiliación al partido en el Servel y así inscribirse como independiente. Esta cuestión fue aprobada por el organismo ese mismo día, pero se le solicitó una carta de respaldo del presidente del partido y del secretario general, Javier Macaya y María José Hoffmann, respectivamente.

“Llamé al Presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia hasta el viernes a las 19 horas no se había enviado”, acusó Longueira.

Con esto, el plazo para poder inscribirse pasó y el exsenador optó por no insistir con su candidatura a la convención y renunciar al partido acusando una falta de apoyo por parte de la actual directiva.

“Después de 7 años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy tengo claro que ustedes no piensan lo mismo. Por lo anterior, es que deseo comunicarles que no seré candidato a la Convención Constitucional”, dijo.

Agencia Uno.