Colegio de Profesores tiene nuevo presidente por los próximos tres años

Este lunes, Carlos Díaz Marchant asumió como el nuevo presidente del Colegio de Profesores por los próximos tres años, en reemplazo del saliente Mario Aguilar.

Desde la nueva dirigencia del magisterio acusaron al gobierno de “hacer pagar al sector los costos de la pandemia”, primero con un reajuste salarial que afectó al sector público, y también con la intención de acortar las vacaciones legales de los docentes al 22 de febrero, con el fin de preparar el retorno de las clases presenciales a las escuelas.

Desde la asociación gremial afirman que el Ministerio de Educación “ha tomado de espalda a las comunidades escolares las decisiones que se refieren al plan de funcionamiento para el año 2021”.

Por lo mismo, esperan poder reunirse con el jefe de la cartera, Raúl Figueroa, con el fin de retomar el diálogo y que este “deje de tomar decisiones unilaterales y considere la propuesta el gremio, que contempla cuáles serían las condiciones óptimas, tanto sanitarias como logísticas, para volver a clases presenciales”.

Además, Díaz aseguró que retomarán las discusiones con la autoridad “sobre las leyes que no se han cumplido y promesas que no se han llevado a cabo, como el bono de retiro, la doble evaluación docente, la demanda de educadoras de párvulos y diferenciales de pago de su mención, la deuda histórica y los servicios locales como promesa de la nueva educación que iba a tener Chile”.

Finalmente, anunciaron que la primera actividad que tendrá el gremio será una “Escuela de Verano Constituyente”, abierta a todos los docentes, de cara al próximo proceso constitucional que enfrentará el país.

Agencia Uno