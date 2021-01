Director de la PDI enfatiza que en Temucucui hay una organización criminal: “Lo que muchos han negado, es una realidad”

El director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, se presentó esta jornada ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en relación al trágico operativo que se realizó en la comunidad de Temucuicui, donde un efectivo policial falleció producto de los ataques de los delincuentes.

En ese sentido, el uniformado aseguró que “a partir del jueves 7 de enero de 202 se deberá hablar de un antes y un después. Lo que todos y muchos no creían, lo que muchos han negado, hoy es una realidad: hay violencia, hay crimen organizado, hay droga, armas, hay una organización criminal”.

Sobre las coincidencias de fechas, entre el veredicto final por el caso de Camilo Catrillanca y el operativo policial, Espinoza aseguró que “con el objeto de refutar las teorías que han circulado en redes sociales, nuestra institución ayudó policialmente en la investigación para aclarar ese hecho”.

“Mal podríamos haber hecho algo para malinterpretar cualquier cosa. El caso jurídico ya había tenido un cambio de fecha, lo que no permitía asegurar que no fuese a ocurrir nuevamente. Sin perjuicio de ello, la eventual asistencia de las comunidades mapuches a la ciudad podría implicar un menos número de personas no vinculadas a la investigación”, explicó.

“Así mismo, podía distraer cierto mecanismo de vigilancia utilizado por los delincuentes el ingreso a las comunidades para efectuar las diligencias mandatas por los tribunales”, cerró.