Matthei realiza nuevo cálculo de costos de luminarias entre Providencia y Recoleta: “Acá el ejercicio a 10 años para que se formen una mejor opinión”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un nuevo cálculo para demostrar que en su comuna las luminarias adquiridas tuvieron un precio más bajo que en Recoleta.

Esto, luego que La Tercera publicara una reportaje que reveló conversaciones entre el exabogado de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, y al gerente general de la empresa Itelecom, León Lefort, enmarcados en una investigación de supuestos aportes irregulares y sobornos por parte de la compañía.

El primer cálculo que hizo Matthei fue por el costo de cada luminaria, y que publicó el domingo. Según indicó, en Providencia se adquirieron 10.536 artefactos por un costo total de $1.429.660.142, lo que da $135.693 por casa luminaria. En cambio, en Recoleta, por 13.156 luminarias el costo fue por $10.259.454.005, es decir, $779.831 por unidad.

Claro que hay una diferencia entre ambos contratos. En Recoleta, la empresa se adjudicó además la mantención por diez años, por lo que el precio, obviamente, debería ser más alto. Pero Matthei hizo una precisión esta mañana.

A través de Twitter, publicó: “Me han preguntado por nuestro contrato de #luminarias. Les comento que en @Muni_provi tenemos manutención por 4 años, a un costo de 731 por luminaria. Acá el ejercicio a 10 años para que se formen una mejor opinión y no usen tan livianamente el argumento de la mantención”.

En conclusión, según las cifras de la alcaldesa, si se incluye la adquisición, instalación y mantenimiento por diez años, el precio habría sido de $224.413 en Providencia por cada luminaria, alejados de los casi $780 mil de Recoleta.

“¿Cuánto habría pagado Recoleta si hubiera conseguido los mismos valores que pagó Providencia?”, apuntó Mattei. $2.939.219797, indicó.

Jadue ha insistido en que no tiene nada que esconder y que ha colaborado con la apertura de sus cuentas para que las revisen. “Yo nunca he pedido, solicitado y ni he recibido plata para financiar mis campañas“, afirmó.