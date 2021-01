“Hubo dos fiestas; llegaron más de 150 personas”: dueño de la casa de polémica fiesta de Zapallar rompió el silencio

Durante la mañana de este jueves Gabriel Biggs conversó con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 y rompió su silencio respecto a la fiesta clandestina registrada en el sector de Cachagua, comuna de Zapallar. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Es el dueño de la casa donde ocurrió el hecho.

“Todas esas fiestas fueron en casas arrendadas. Ninguno de los propietarios no tenemos nada que ver con lo que pasó… Nos sentimos responsables, pero no hay como controlar ese tipo de fiestas cuando los arrendatarios. Se van al chancho, no respetan ninguna regla. De partida (no respetaron) el toque de queda porque llegaron entre las 22:00 y 01:00, es un abuso total de todo”, expresó.

“Me gustaría aclarar que esto no puede volver a suceder y la única manera es que el castigo sea ejemplar, no sólo al organizador de la fiesta sino que a todos los de la fiesta“, sostuvo el propietario, quien explicó el método que utilizó para arrendar su domicilio y que, a la fecha, no ha hablado con el joven.

“El arrendatario desapareció. Técnicamente mi casa la pongo en Airbnb y esa empresa la pone en arriendo. El nombre de la persona (arrendatario) es Samuel Israel que era conocido por hacer grandes fiestas. En esa plataforma la arrendé desde el 30 de diciembre al 3 de enero”, manifestó.

Biggs, además, dio otro detalle más que impactante. “En mi casa hubo dos fiestas. Según los vecinos, en la primera no hay fotos ni videos y el arrendatario ofreció las disculpas como si no hubiese pasado nada. Después la otra donde llegaron 150 personas en un lugar donde caen 40, se parecía a la película ‘Proyecto X’“, cerró.