Región de Valparaíso tuvo baja de 24% en accidentes de tránsito durante 2020

Una baja del 24% en el número de siniestros de tránsito registró la región de Valparaíso durante 2020 en relación con el año anterior. Además de un 19,3% menos de personas fallecidas y la disminución de un 10% en relación a los lesionados graves.

Estas cifras fueron dadas a conocer esta mañana por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán; junto al Jefe de la SIAT de Carabineros Valparaíso, capitán Ricardo Sepúlveda; mientras se realizaba un control de velocidad preventivo en la Ruta 68 con motivo del inicio de recambio de veraneantes en la región.

Guzmán afirmó que si bien pueden parecer positivas en comparación a años anteriores, “nos parece que lamentar 121 fallecidos durante el año pasado sigue siendo bastante alto, tomando en consideración que estuvimos durante mucho tiempo en cuarentena”, indicó.

“Lamentablemente los motivos de los siniestros siguen siendo los mismos: imprudencia al conducir, no estar atentos a las condiciones de tránsito y exceso de velocidad”, añadió.

La autoridad regional realizó un llamado a los conductores y a los usuarios de las vías en general a no relajar las medidas de prevención y autocuidado “y a conducir con prudencia, ya que habiendo menos vehículos en las calles y carreteras, hay un mejor flujo y por tanto no es necesario aumentar la velocidad. El conductor debe tomar las precauciones de no sobrepasar los límites establecidos”, concluyó.

Las cifras reflejan la siniestralidad de las rutas, tanto urbanas como rurales de la región, en un año marcado por las restricciones en los desplazamientos, menos vehículos circulando, pero también el aumento de las velocidades de circulación, principalmente en las zonas urbanas. Asimismo, la acción imprudente de los peatones costó la vida de 14 personas en la región.

Respecto al tipo de siniestro, la mayoría de ellos fueron choques y colisiones (más de 6 mil), mientras que una parte importante respondió a atropellos y volcamientos (476 y 425, respectivamente).

Por su parte, el capitán Sepúlveda hizo hincapié en que “alrededor de un 90% de los siniestros es a causa de un factor humano, es decir no son accidentes, sino que tienen un motivo o causa que pudo ser evitado”.

Respecto a los controles de carretera y los cordones sanitarios, particularmente en la Ruta 68, la autoridad policial señaló que “tenemos un flujo vehicular que sobrepasa los cinco mil vehículos en día normal, lo cual es apenas un tercio de lo que habitualmente ingresaba a la región, y sin embargo los siniestros siguen ocurriendo, en menor medida, pero siguen pasando y lamentablemente con personas fallecidas”.

El repaso de las cifras a nivel nacional también refleja una baja histórica en la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito: el año 2020 hubo 63.727 siniestros de tránsito y 1.479 fallecidos, mientras que en 2019, los siniestros de tránsito alcanzaron a los 89.983 y los fallecidos fueron 1.617, experimentando una variación de -8,5%.

Los usuarios de bicicletas y motos fueron los más afectados durante el 2020, presentando los mayores incrementos en sus fallecidos. Los factores son diversos, destacando la imprudencia y la desatención, así como también que, en regiones como la Metropolitana, se ha registrado un importante aumento de los viajes en estos medios de transporte, lo cual ha disparado el índice de siniestralidad en estas modalidades de transporte.

