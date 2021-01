Buddy Richard responde acusaciones de violencia intrafamiliar en su contra de exparejas

Casi dos semanas después de conocerse las denuncias, el cantante Buddy Richard respondió a las acusaciones de violencia por parte de sus exparejas: Rita Góngora y Beatriz Alegret.

Ambas mujeres detallaron que durante la relación sufrieron episodios de violencia, tales como insultos, patadas, golpes con los puños, entre otras agresiones. Incluso, Rita Góngora, contó que Buddy Richard la amenazaba con armas de fuego.

Ante estas denuncias, Ricardo Toro, nombre del cantante nacional, reconoció a El Mercurio que “aquí era violencia verbal más que nada, pero por ambos lados”.

“Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia), fue pareja la cosa (…) No te voy a dar detalles si me llegó un plato por la cabeza, qué se yo. Hubo violencia, escandalillos y cosas así… Es muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto y lo otro”, agregó.

Es por eso, que “si me quedaba callado, se podría pensar que aceptaba todo, lo cual no es así”, respondió.

“Mira, siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así”, recalcó.

Al ser consultado si hubo violencias en dichas relaciones, el cantante cuestionó la demora para hacer las denuncias.

“Hay que pensar por qué no me acusó en ese momento y me demandó con todas las de la ley. Ella dice que los carabineros eran amigos míos y los carabineros cuando tienen que hacer su trabajo lo hacen y se acaba la cuestión. Igual que los jueces”, dijo el músico oriundo de Graneros.

Cabe recordar que las dos exparejas realizaron la denuncia luego que la Municipalidad de Graneros diera a conocer un homenaje al artista y que posteriormente se suspendió la iniciativa que consistía en poner su nombre a un paseo peatonal de la comuna.