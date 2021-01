“Me empezó a pedir que actuara como mi hermana chica”: el estremecedor testimonio de la denuncia sexual contra Florcita Motuda

Durante este domingo el programa “Pauta Libre” de La Red emitió la entrevista que el portal “La Voz de los que Sobran” le realizó a J.N, la mujer que denunció por abuso sexual y violación al diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda.

La víctima comentó que los últimos días han sido bastante complejos, cuestión que ha repercutido en sus horas de sueño. De hecho, está usando medicamentos por lo mismo. “He leído cuestionamientos de por qué no lo denuncié antes y que a los 25 yo no era tan chica, pero ninguno de por qué él me violó. Ningún cuestionamiento hacia él, sino que todos hacia la víctima”, dijo.

Bajo ese mismo punto, detalló los aspectos de su relación con el parlamentario y las primeras conductas que daban cuenta de una conducta bastante extraña en él. “Yo lo idealizaba. Dije ‘esta persona es tan distinta, tan llena de luz, de amor. Debe tener un mensaje interesante que decir’. Me gustaba la canción “Gente”. La encontraba tan bella, yo me imaginaba que debía ser tan sensible para escribir una canción así. Tuvimos una relación de un año. Él empieza a mutar con el tiempo. Al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”, aseveró.

¿Cómo se percató que estaba siendo violentada por Alarcón? “Cuando él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana chica. Y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, y eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí”, sostuvo.

“El Partido Humanista estuvo acosando a mi familia”

J.N reconoció que algunas veces tuvo tríos, pero que después de cada relación “no podía dormir” debido a la conducta del ex cantante, quien solía grabar estos actos. “Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres“, reflexionó.

“Siento miedo por perder mi trabajo, tengo miedo de lo que él pueda hacer”, complementó la mujer, quien reveló que ha sido hostigada por el PH tras las denuncias. “El Partido Humanista estuvo acosando a mi familia. Él siempre me decía que tenía 10 abogados. Él es importante, lo conoce mucha gente y lo quiere mucha gente, y yo no soy nada con respecto a eso”, sintetizó.

“Lo más difícil de denunciar es la revictimización, pero también hay liberación. Una se siente bien liberada, cuando haces las cosas bien. Estoy yendo a una institución, estoy protegida. No puede venir a amenazarme ni amenazar a mi familia. Está la PDI. Y lo conté por fin. Es como parar la dignidad de nuevo. Estaba tan en el suelo, pero cuando hablé e hice la denuncia sentí que me estaba defendiendo, algo que no hice en un año“, expresó la mujer al término de la conversación.