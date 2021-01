25 detenidos en Las Condes y Peñalolén por celebraciones de cumpleaños en pleno toque de queda

No hay caso. Durante la noche de este jueves Carabineros detuvo a 25 personas por participar en fiestas de cumpleaños no autorizadas y en las cuales no se respetaba el aforo permitido por la autoridad sanitaria.

La primera celebración se registró en Peñalolén, específicamente en la intersección de Consistorial con Quilín Norte. Un grupo de 30 individuos se encontraba al interior de un restaurante y al percatarse de la presencia de los policías, más de la mitad huyó en distintas direcciones.

Finalmente 13 de ellos -11 hombres y dos mujeres- fueron detenidos, según lo informado por Emol.

En tanto otras 12 personas fueron aprehendidas en Las Condes tras la celebración de un cumpleaños en la calle Arquería 1274. La denuncia de los vecinos por los ruidos molestos permitió la intervención de Carabineros. Eso sí, todos quedaron en libertad debido a su irreprochable conducta anterior.