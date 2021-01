Mujeres sordas víctimas de violencia recibirán orientación por videollamada

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, junto a la Directora Nacional de SernamEG (s), Johanna Olivares, y a la directora del Centro de Apoyo a Personas Sordas Fundación Nellie Zabel, Carmen Figueroa, dieron a conocer una alianza que permitirá que mujeres sordas, mayores de 18 años, que viven o han vivido violencia de pareja, puedan acceder desde ahora a la atención psicológica, social y jurídica que es parte de la Oferta Programática de SernamEG.

“Estamos dando un paso importante en la línea de la información, orientación, apoyo psicosocial, a un grupo importantísimo de mujeres a lo largo de nuestro país. Estimamos que son más de 250 mil mujeres las que hoy día son sordas en Chile y no por eso puedes prescindir del apoyo y a ayuda frente a situaciones de una vulnerabilidad frente a la que ellas muchas veces se ven sometidas que es la violencia contra la mujer. Al implementar este trabajo conjunto podremos generar un canal de comunicación con las mujeres sordas, que mediante video llamada y con lengua de señas podrán acceder a la atención psicológica, social y jurídica que se entrega en el número 1455”, señaló Zalaquett.

A través de esta iniciativa se entregará atención, orientación, información y contención a todas las mujeres sordas mayores de 18 años, víctimas de violencia de género en contexto de pareja o ex parejas y potenciará sus habilidades personales. Además, se acompañará la evaluación del riesgo de las mujeres que ingresan al Centro de Apoyo a Personas Sordas de Fundación Nellie Zabel para atención complementaria con la red SernamEG.

“Esta iniciativa busca contribuir en disminuir las brechas de acceso de las mujeres sordas que viven o han vivido violencia en contexto de pareja o ex pareja, para tener una atención especializada a través de Lengua de Señas Chilena y con profesionales de SernamEG, dándole la posibilidad de acceder a esta oferta programática estatal”, afirmó la Directora Nacional (s) de SernamEG, Johanna Olivares.

El trabajo conjunto contempla también desarrollar Talleres Grupales para las mujeres sordas provenientes de los dispositivos de SernamEG que permitan el desarrollo de habilidades y conocimientos frente a las acciones a realizar en el tema de la Violencia contra las mujeres.

La directora del Centro de Apoyo a Personas Sordas Fundación Nellie Zabel, Carmen Figueroa Elgueta, señaló que “las mujeres sordas al no poder acceder a la información no saben que son víctimas de violencia, en ese contexto, no saben que sus derechos están siendo vulnerados. Cuando toman conciencia de sus derechos van a carabineros a hacer una denuncia y como no hay comunicación efectiva, ellos en su mayoría no saben lengua de señas, su denuncia es invisibilizada (…) para disminuir esta brecha, hemos creado el Centro de la Mujer Sorda, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer para trabajar en forma complementaria a la red de dispositivos de SernamEG con el objetivo de entregar orientación e información a las mujeres sordas mayores de 18 años en contexto de violencia de género y tener orientación en su lengua”.

La Fundación Nellie Zabel se formó en abril de 2018 en la región de Antofagasta y recuerda a la primera mujer estadounidense sorda en recibir una licencia de piloto de avión en 1928, siendo una pionera para su época. Su objetivo es empoderar a las mujeres sordas y a aquellas que se enfrentan a la discriminación, a través de proyectos, programas y capacitación que les permita transformarse en agentes del cambio social en su realidad cotidiana.

Agencia Uno