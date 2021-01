Alerta Amarilla en Los Andes por altos niveles de turbiedad en Río Aconcagua

La empresa Esval anunció que se activó Alerta Amarilla en la comuna de Los Andes, tras detectar altos niveles de turbiedad en el Río Aconcagua, situación que se produjo por lluvias en la cordillera.

Según el comunicado compartido por la empresa, el subgerente zonal subrogante, Alejandro Romero informó que los niveles de turbiedad alcanzados superan la capacidad de tratamiento de sus plantas, “el caudal ha alcanzado cerca de 50.000 unidades de turbiedad (NTU) que es hasta cincuenta veces más de lo que cualquier planta puede tratar en condiciones normales”.

Romero hizo un llamado a los locatarios a que no junten agua de forma innecesaria para no afectar las reservas de suministro, ya que por el momento no habrían cortes de suministro, y en el caso de hacerlo, avisarán con antelación.